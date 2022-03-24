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阿里旗下亞博科技完成收購澳門通

阿里巴巴控股的亞博科技（8279）宣佈，今日完成收購澳門通及其附屬公司，亞博科技主席兼行政總裁孫豪表示，此舉為集團未來從事支付業務以及金融服務生態系統戰略部署打下堅實基礎。

資料顯示，目前澳門通已發行超過300萬張，應用於巴士、其他公共交通工具、停車場、政府服務、零售消費及餐飲服務等支付場景。涵蓋線上及線下支付、轉賬、電信及水電煤等生活繳費、公共交通的MPay澳門錢包，已有超過90%澳門居民成為註冊用戶，並已於2019年於香港及內地參與跨境業務。

孫豪相信，未來的澳門通在引領本地金融科技創新，推動澳門經濟適度多元化與促進當地金融科技產業發展的同時，亦可加深澳門與大灣區、深合區乃至內地移動金融基礎設施的互聯互通，為深挖14億人口市場，共同開拓海外機遇，促進國際大循環作充分準備。

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