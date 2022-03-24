資料顯示，目前澳門通已發行超過300萬張，應用於巴士、其他公共交通工具、停車場、政府服務、零售消費及餐飲服務等支付場景。涵蓋線上及線下支付、轉賬、電信及水電煤等生活繳費、公共交通的MPay澳門錢包，已有超過90%澳門居民成為註冊用戶，並已於2019年於香港及內地參與跨境業務。

孫豪相信，未來的澳門通在引領本地金融科技創新，推動澳門經濟適度多元化與促進當地金融科技產業發展的同時，亦可加深澳門與大灣區、深合區乃至內地移動金融基礎設施的互聯互通，為深挖14億人口市場，共同開拓海外機遇，促進國際大循環作充分準備。

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