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港交所擬年內推出數碼資產交易平台Diamond 首階段涵蓋ESG產品

港交所（0388）市場聯席主管蘇盈盈於企業日中透露，集團今年計劃推出數碼資產交易平台「Diamond」，平台會包括集團所有數碼資產類別，期望可成為一站式數據、交易、交收、錢包管理平台。她提到，現時環境、社會和企業管治（ESG）投資備受市場關注，碳排放權、融資和碳中和均被熱議，因此平台首階段會先涵蓋ESG產品，另加密資產類別則未在考慮範圍之內。

集團行政總裁歐冠昇指出，數字資產漸成為世界趨勢，預計其市值會由目前的3萬億美元，預計到2030年全球數字資產的每年交易金額會達60至100萬億美元，當中有巨大潛力。蘇盈盈表示，平台會建立基礎建設及相關重大配件，擬使用智能合約、區塊鏈、雲計算技術等，並接受同行間（Peer-to-peer）交易、大用戶基礎，可24小時營運及開放交易。

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