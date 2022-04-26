匯控截至首季末的普通股權一級資本比率（CET1）為14.1%，按季下跌1.7個百分點，是今年回購較去年減少一半的原因，財務總監邵偉信解釋，是與監管變動在今年首季生效有關，已在2月全年業績有所披露，對今日市場反應感到意外。
邵偉信表示，英國脫歐後，今年首季有新的監管變動，包括新的內部評級基準模型規定、自普通股權一級資本扣減無形軟件資產，以及就交易對手之信貸風險承擔採用新的標準化計算方法，對普通股權一級資本比率減少0.8個百分點。
此外，孳息率曲線今季急升，亦令對沖利率風險的金融工具錄得市值虧損，令資本比率減少0.4個百分點。邵偉信指，該行為20%利息風險進行對沖，過去在利率下跌時保護該行減少利息損失，但現在利率上升則令金融工具產生31億美元權益估值虧損，該對沖工具預計要用5季消除，屆時會錄得損失。不過他指出，該行有80%利息風險沒有對沖，可受惠市場利率上升，帶動更佳回報，並在2023年帶來更高回報。
上海在第二季開始封城，邵偉信指出，匯控在中國內地業務包括批發貸款和小型財富管理業務，雖然中國宏觀經濟活動會受封城影響，但對該行業務表現關係不大。他指該行在內地貸款市場市佔很低，去季在內地的貸款餘額增長11%，貿易融資在供應鏈瓶頸下表現會更佳，因為客戶反而有更大融資需要。
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