moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

匯控：2月已披露資本比率監管變動 對市場反應感意外

匯控截至首季末的普通股權一級資本比率（CET1）為14.1%，按季下跌1.7個百分點，是今年回購較去年減少一半的原因，財務總監邵偉信解釋，是與監管變動在今年首季生效有關，已在2月全年業績有所披露，對今日市場反應感到意外。

邵偉信表示，英國脫歐後，今年首季有新的監管變動，包括新的內部評級基準模型規定、自普通股權一級資本扣減無形軟件資產，以及就交易對手之信貸風險承擔採用新的標準化計算方法，對普通股權一級資本比率減少0.8個百分點。

此外，孳息率曲線今季急升，亦令對沖利率風險的金融工具錄得市值虧損，令資本比率減少0.4個百分點。邵偉信指，該行為20%利息風險進行對沖，過去在利率下跌時保護該行減少利息損失，但現在利率上升則令金融工具產生31億美元權益估值虧損，該對沖工具預計要用5季消除，屆時會錄得損失。不過他指出，該行有80%利息風險沒有對沖，可受惠市場利率上升，帶動更佳回報，並在2023年帶來更高回報。

上海在第二季開始封城，邵偉信指出，匯控在中國內地業務包括批發貸款和小型財富管理業務，雖然中國宏觀經濟活動會受封城影響，但對該行業務表現關係不大。他指該行在內地貸款市場市佔很低，去季在內地的貸款餘額增長11%，貿易融資在供應鏈瓶頸下表現會更佳，因為客戶反而有更大融資需要。

其他報道

證監會建議改進持倉限額制度

匿名匯控股東：亞洲業務分拆可釋放更佳回報

越南官方數據顯示太陽城會安南年半虧損逾19億

歐舒丹去年銷售額升16.7% 第四季整體銷售增兩成

創夢天地午後曾瀉7成 陳湘宇發朋友圈：一切正常 會持續增持

萬洲首季調整後純利升13%

兩間香港初創為JUMPSTARTER 2022優勝隊伍 可獲最多共400萬美元投資額

彭博：港交所為今年全球表現最差的交易所之一 股價至今挫28%

百度全球AI專利申請逾2.2萬 中國佔73%

特斯拉與中國關係密切 貝索斯發文質疑中國會否增加影響力

甲骨文研究：九成企業稱ESG領企業成功 AI比人類更可靠

上海封城據報拖慢南向港股通引入人民幣計價準備工作

京奧封城經濟憂慮 A股急挫 港股升幅收窄至升65點

恒生首季派息每股0.7元 27年來最少

匯控停增回購 CFO：不會影響派息

傳今年上市籌450億美元 榮耀：消息不實

創夢天地午後一度暴跌逾7成

新世界高球及網球學院伙拿度在港開設網球中心

匯控業績公告用「戰爭」字眼 指逐步收縮俄羅斯業務