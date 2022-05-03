港股假期期間有多項科企利好消息，不過，開市前有傳「馬某」被捕，誘發恒指低開161點，最多挫440點，雖然其後內媒修正報道為造硬體的「馬某某」，大市曾升202點，不過尾市曾倒跌，最終升幅收窄至12點，全日高低波幅643點。恒指連升5日，累計升1232.55點。
恒指收市升12點或0.06%，報21101點，成交金額1067億元，較上日減少35.38%；國指跌31點或0.43%，報7267點。恒生科技指數收報4409點，跌1.38%。
匯控（0005）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。阿里巴巴（9988）、京東（9618）、小米（1810）拖累大市。
藍籌32隻升，27隻下跌，7隻無升跌。中銀香港（2388）升4.71%，收報30元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌4.43%，收報11.66元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報30元，升5.63%；跌幅最大的是京東（9618）收報249.8元，跌5.95%。
恒指曾升穿20天線(21161.56點)。科指續高於10天線(4093.28點)、20天線(4264.96點)，暫受制於50天線(4530.66點)。
中移動（0941）首推線上醫療App「醫聊通」。收報52元，跌0.76%。
YesAsia母企喆麗控股（2209）聯同嘉民及Geek+打造全港最大自動機械人電商倉庫。收報1.15元，無升跌。
抗癌藥申美上市被拒，和黃醫藥（0013）創上市新低，見20.75元，收報21.15元，跌17.7%。
完美醫療（1830）：防疫措施放寬 首星期營業額按年升五成。收報4.86元，升5.65%。
「馬某某」被捕，據報從事硬體研發工作，被抓的不是馬雲。阿里巴巴（9988）曾跌最多9.4%，收報100.3元，跌1.76%。騰訊（0700）收報380元，升0.69%。
多間公司公布業績，績前表現如下卓悅控股（0653）收報0.127元，升3.25%。澳博（0880）收報3.38元，升0.9%。
美高梅中國（2282）總經調整EBITDA按年跌45.7%。收報4.66元，升2.64%。
金沙（1928）：澳門法院判公司勝訴，AAEC惡意訴訟。收報18.12元，升2.72%。
嗶哩嗶哩（9626）首季活躍用戶升三成，內地封城日均觀看時間創新高。收報192元，跌5.7%。
紫金礦業（2899）近月狂掃鋰礦，近77億再購西藏鋰礦70%股權。收報11.1元，跌5.13%。
政策疫情夾擊，卓越教育（3978）去年轉蝕逾3億人幣。收報0.3元，升15.38%。
楊受成次子楊政龍升英皇（0163）副主席，助開拓新業務。收報0.81元，跌4.71%。
內地疫情拖累，理想（2015）蔚來（9866）上月交付俱按月削半。理想收報91.25元，跌5.68%。蔚來（9866）收報137.5元，跌4.51%。
上月3大電動車企出貨量急跌，封城嚴重影響生產。小鵬（9868）收報101.7元，跌1.26%。
印度指小米（1810）涉嫌非法外匯，扣押近57億資金。收報11.66元，跌4.43%。
華爾街日報：中國擬停收緊科企監管，改要求提供1%股權。騰訊（0700）收報380元，升0.69%；阿里巴巴（9988）收報100.3元，跌1.76%；美團（3690）收報172.4元，升0.23%。
市傳平保（2318）為呼籲匯控（0005）分拆的股東。其後內媒稱非平保建議匯控分拆。平保收報52.15元，升1.46%。匯控（0005）收報49.8元，升2.57%。
WSJ：上海市復工復產，蘋果供應商優先。鴻騰（6088）收報1.06元，升3.92%；舜宇（2382）收報114.4元，跌1.8%；高偉電子（1415）收報8.6元，跌3.59%；瑞聲（2018）收報18.4元，跌0.54%。
春泉（1426）向股東購惠州商場68%權益，總代價16.37億元人幣。收報2.65元，跌1.12%。
信行（0998）首季多賺近11%，擬AH供股籌最多400億人幣。收報3.73元，跌6.98%。
國泰（0293）：歡迎政府放寬機組人員隔離安排，努力恢復客貨運航班。收報8.1元，升2.79%。
中國中冶（1618）首季多賺25.5%至26.8億人幣。收報2.05元，升0.99%。
保利置業（0119）首季盈利倒退75%。收報1.99元，升0.51%。
寶勝國際（3813）上季純利料跌七成至1.08億人幣。收報0.91元，跌1.09%。
潤泥（1313）首季少賺43.4%，至7.3億。收報6.28元，跌4.12%。
中國平安（2318）首季淨利潤按年跌24.1%。收報52.15元，升1.46%。
工行（1398）首季多賺6.3%至540億元人幣。收報4.7元，跌0.84%。
安莉芳（1388）首季同店銷售錄雙位數跌幅，擬年內續減分店。收報0.88元，無升跌。
農行（1288）首季多賺7.4%，達707.5億人幣。收報2.96元，無升跌。
大家樂（0341）發盈警料去年純利急挫94%，僅錄2000萬。收報12.76元，升3.07%。
恒盛地產（0845）：上海防控措施令審核業績遇困難，延期至最遲5月23日放榜。收報0.173元，升2.37%。
建行（0939）首季多賺6.77%至887.41億元人幣。收報5.64元，升0.89%。
中石油（0857）首季純利升逾四成，達390億人幣。收報3.85元，升1.32%。
郵儲銀行（1658）首季多賺17.8%。收報6.24元，升4%。
中銀香港（2388）首季減值前經營溢利升7.2%，淨息差縮3個基點。收報30元，升4.71%。
香港寬頻（1310）夥阿里雲推「雙倍奉還」上雲方案，優惠期申請月費6500元。收報9.2元，升0.33%。
破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見1.71元，收報1.66元，升14.48%；太平洋酒吧（8432）創52周高，見0.112元，收報0.085元，升30.77%；中渝置地（1224）創52周高，見2元，收報1.99元，無升跌；中建富通（0138）創52周高，見0.215元，收報0.21元，升12.3%；中國中鐵（0390）創52周高，見5.65元，收報5.63元，升2.18%。
破底股包括，德信服務（2215）創上市新低，見2.8元，收報2.8元，跌1.75%；國泰君安（2611）創上市新低，見9.52元，收報9.68元，跌5.1%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.17元，收報1.2元，跌13.67%；聯眾（6899）創上市新低，見0.136元，收報0.174元，升10.13%；藥明巨諾（2126）創上市新低，見6.63元，收報6.99元，跌4.12%；綠葉製藥（2186）創上市新低，見2.34元，收報2.39元，跌3.24%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見20.75元，收報21.15元，跌17.7%；冠軍科技集團（0092）創上市新低，見0.049元，收報0.075元，跌6.25%；雄岸科技（1647）創上市新低，見0.143元，收報0.148元，跌3.27%；IMAX（1970）創上市新低，見8.62元，收報8.75元，跌1.24%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.17元，收報3.19元，跌0.31%；人瑞人才（6919）創上市新低，見6.7元，收報6.77元，跌3.97%；中華煤氣（0003）見52周低8.51元，收報8.59元，跌1.15%；李氏大藥廠（0950）見52周低1.89元，收報1.89元，跌5.5%；北控醫療健康（2389）見52周低0.079元，收報0.083元，升3.75%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）見52周低0.58元，收報0.6元，升1.69%；捷榮國際（2119）見52周低0.93元，收報0.93元，跌5.1%；太睿國際控股（1010）見52周低1.7元，收報1.7元，跌1.16%；海亮國際（2336）見52周低0.09元，收報0.09元，無升跌；晨訊科技（2000）見52周低0.275元，收報0.28元，跌1.75%；煤氣（0003）見52周低8.51元，收報8.59元，跌1.15%；寰亞傳媒（8075）見52周低0.49元，收報0.53元，跌5.36%；太陽國際（8029）見52周低0.28元，收報0.28元，跌3.45%；東方證券（3958）見52周低4元，收報4.16元，跌13.15%；珠江船務（0560）見52周低0.89元，收報0.92元，升1.1%；萊爾斯丹（0738）見52周低0.55元，收報0.55元，無升跌；世紀聯合（1959）見52周低0.41元，收報0.495元，升6.45%；先豐服務（0500）見52周低0.44元，收報0.465元，跌3.13%；太和控股（0718）見52周低0.07元，收報0.07元，無升跌；華大酒店（0201）見52周低0.1元，收報0.118元，升9.26%；賞之味（8096）見52周低0.068元，收報0.071元，無升跌；華科資本（1140）見52周低0.52元，收報0.52元，跌7.14%。
異動股
上升異動股，包括，太平洋酒吧（8432）創52周高，見0.112元，收報0.085元，升30.77%；堡獅龍（0592）收報0.62元，升19.23%；卓越教育集團（3978）收報0.3元，升15.38%；陸慶（8052）收報0.023元，升15%；專業旅運（1235）收報0.195元，升14.71%；匯聚科技（1729）創上市新高，見1.71元，收報1.66元，升14.48%；中國新城鎮（1278）收報0.095元，升14.46%；中建富通（0138）創52周高，見0.215元，收報0.21元，升12.3%；思捷（0330）收報1.56元，升11.43%；強泰環保（1395）收報0.19元，升11.11%；普匯中金（0997）收報0.064元，升10.34%。
下跌異動股，包括，明發（0846）收報0.295元，跌20.27%；和黃醫藥（0013）創上市新低，見20.75元，收報21.15元，跌17.7%；宇華教育（6169）創上市新低，見1.17元，收報1.2元，跌13.67%；東方證券（3958）見52周低4元，收報4.16元，跌13.15%；稻草熊（2125）收報3.87元，跌12.05%；愛高集團（0328）收報0.135元，跌11.18%；上置集團（1207）平上市低位0.021元，收報0.025元，跌10.71%；康方生物（9926）收報13.4元，跌10.43%；復宏漢霖（2696）收報17.42元，跌10.3%；榮昌生物（9995）收報30.45元，跌9.91%；旭通（1826）收報0.112元，跌9.68%。
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