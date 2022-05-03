港股假期期間有多項科企利好消息，不過，開市前有傳「馬某」被捕，誘發恒指低開161點，最多挫440點，雖然其後內媒修正報道為造硬體的「馬某某」，大市曾升202點，不過尾市曾倒跌，最終升幅收窄至12點，全日高低波幅643點。恒指連升5日，累計升1232.55點。