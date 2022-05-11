阿里巴巴香港創業者基金旗下JUMPSTARTER創科比賽，今年在K11 MUSEA舉辦初創展覽，除了展出今年10強參賽初企的創科理念外，亦展出多個NFT作品。展品包括，日本數碼藝術家山下晶子的互動藝術作品《花吹雪》和《Where Does Water Come From ?》，以LED視覺效果帶出作品，闊16米，高3米的LED 互動屏幕，兩側採用鏡作反射。其他展品方面，有初創公司VAR Live公司的互動VR射擊遊戲，和香港經典電影《花樣年華》中並未收錄的鏡頭。
阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，JUMPSTARTER相隔兩年再舉辦線下活動，今次特意展出多個NFT作品，希望能讓公眾有機會認識和接觸數碼藝術，特別是年輕人，有機會了解各項數碼藝術未來的可能性。談及今年初創投資環境，周駱美琪表示，受地緣政治、加息周期等宏觀經濟因素影響，今年初企的資本市場環境，較去年而言，將面對更多的挑戰；不過，若初創質素良好，投資者亦會作出相應投資。
是次展覽屬免費入場，日期為今周五（13日）至周日（15日），公眾需上網登記預約，才能入場參觀。
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