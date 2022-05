阿里巴巴香港創業者基金旗下JUMPSTARTER創科比賽,今年在K11 MUSEA舉辦初創展覽,除了展出今年10強參賽初企的創科理念外,亦展出多個NFT作品。展品包括,日本數碼藝術家山下晶子的互動藝術作品《花吹雪》和《Where Does Water Come From ?》,以LED視覺效果帶出作品,闊16米,高3米的LED 互動屏幕,兩側採用鏡作反射。其他展品方面,有初創公司VAR Live公司的互動VR射擊遊戲,和香港經典電影《花樣年華》中並未收錄的鏡頭。