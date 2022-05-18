moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

工銀亞洲又加存息 最少5銀行港元定存達2厘

工銀亞洲本月已多次調升存息，最新把388天期的港元定存年息，由2厘再加至2.2厘，228天期亦由1.55厘加至1.65厘，98天期由1.05厘加至1.2厘，起存額為80萬元，且必須為全新資金及理財金客戶。適用於續期的定期存款，最高為1.95厘，存期為12個月，起存額同樣為80萬元。

若以12個月或以上的存期而言，目前已有最少5家銀行的港元定存年息達2厘或以上，最新有工銀亞洲再次調升存息，把388天期的港元定存年息，由2厘再加至2.2厘，228天期亦由1.55厘加至1.65厘，98天期由1.05厘加至1.2厘，起存額為80萬元，且必須為全新資金及理財金客戶。適用於續期的定期存款，最高為1.95厘，存期為12個月，起存額同樣為80萬元。

目前以較長存期而言，最高年息為招商永隆，24個月期年利率為2.3厘，直逼零售綠債的2.5厘保證回報。起存額為50萬元。該行12個月存期的年利率亦有2.1厘。

另外，星展、富邦及南商的12個月港元定存，年利率分別為2.2厘、2.1厘及2厘，起存額分別為5萬元、50萬元及10萬元。

其他報道

高盛下調中國今年經濟增長預測至4%

零售綠債暗盤現破底 或為首隻政府零售債券見紅

許正宇：21家中概股已回流本港 總市值佔美中企逾七成

Burberry去年可比同店銷售增長18% 派末期息47便士

恒指升41點 4日累升1263點 兩周最長升浪 成交、北水均縮 50天線前受阻

美指控永利前主席沒登記為中國政府代理人 史提芬永利否認並提抗辯

IATA：動態清零阻礙亞洲全面復蘇

瑞銀：料中國經濟全年達不到5.5%目標 次季或跌6%

銀通：委任戚小莉出任行政總裁

滬指3100點得而復失 兩市成交額逾7000億人幣

阿里、螞蟻悉售印度電商Paytm E-Commerce Pvt

邱騰華：已向日領事反映港旅客入境事宜 冀科興獲認可

合景泰富與華夏銀行簽合作協議

一田黃思麗：消費券帶動 4月超市百貨齊升雙位數

內地擬延長電動車購車補貼

碧桂園發行5億人民幣公司債

港股由升轉跌 恒指半日跌130點 與科指齊受制於50天線

國資委：繼續加大優質資產注入上市公司力度

美國東航事故調查人員據報未曾向任何媒體發布調查訊息

滬深兩市半日向下 滬指收跌0.37%

馬斯克大讚微信功能強 對將Twitter轉變為類似微信的想法持開放態度

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌2日 港美息差見近3年最闊