工銀亞洲本月已多次調升存息，最新把388天期的港元定存年息，由2厘再加至2.2厘，228天期亦由1.55厘加至1.65厘，98天期由1.05厘加至1.2厘，起存額為80萬元，且必須為全新資金及理財金客戶。適用於續期的定期存款，最高為1.95厘，存期為12個月，起存額同樣為80萬元。
若以12個月或以上的存期而言，目前已有最少5家銀行的港元定存年息達2厘或以上，最新有工銀亞洲再次調升存息，把388天期的港元定存年息，由2厘再加至2.2厘，228天期亦由1.55厘加至1.65厘，98天期由1.05厘加至1.2厘，起存額為80萬元，且必須為全新資金及理財金客戶。適用於續期的定期存款，最高為1.95厘，存期為12個月，起存額同樣為80萬元。
目前以較長存期而言，最高年息為招商永隆，24個月期年利率為2.3厘，直逼零售綠債的2.5厘保證回報。起存額為50萬元。該行12個月存期的年利率亦有2.1厘。
另外，星展、富邦及南商的12個月港元定存，年利率分別為2.2厘、2.1厘及2厘，起存額分別為5萬元、50萬元及10萬元。
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