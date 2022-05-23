惠康超級市場及萬寧的母公司DFI零售集團最新上載的中期管理聲明表示，集團在北亞地區的業務受到新冠肺炎疫情上升及其後的限制措施影響，觸發季內恐慌性購買核心的雜貨產品、防護及抗菌產品，令雜貨零售及健康美容零售業務受惠，抵銷便利店業務人流大減的影響。當中尤以惠康最為受惠。不過全年計，其料整體業績表現不及2021年。
該集團指，惠康錄得強勁增長，主要與市民堆購食品等因素有關。特別是在香港的銷售最現強勁，已經抵銷了在新加坡市場面對的高店舖成本及電費所帶來的影響。在港的萬寧藥房及東南亞的Guardian藥店，則在有效的店內執行運作及對疫情相關的產品需求暴增，推動收入增長。內地的永輝超市季內盈利受惠於收入改善、較高毛利及營運成本控制，基本盈利顯著上升。
不過，在南中國及香港的便利店業務則受到政府因應疫情及變種病毒推出的限制措施影響，反之，新加坡的7-11便利店受惠於放寬措施及人流增加，業務增長強勁。傢私業務方面，則在此前一年新店開業，加上電商業務推動下，收入比2021年錄得增長。即使受到物流因素制約，該部門為首的宜家在進行成本控制下，盈利能力大抵與去年同期相若。不過環球性的地緣政治衝突，加上最近內地限制措施的推出，進一步影響了宜家的供應鏈，影響到生意表現。
集團持股五成的美心集團，首季在香港及部份內地業務受到疫情及政府限制堂食措施的負面影響。DFI指出，香港的業務面對疫症個案爆升、供應鏈受到限制及勞工短缺等因素影響，經歷非常時刻。儘管疫情持續影響集團營運，亦展望下半年業務面對高度不明朗，料今年全年的業績表現不及2021年，不過其對長遠的轉型所帶來的得益仍有信心，並且會繼續按計劃改進數碼的能力及投資店舖，料這些投資可驅動持續的長遠增長。
其他報道
李嘉誠基金會:「支持私院接受轉介病人緊急抗疫計劃」暫已動用6成資金
台海局勢、北京疫情 中港股市向下 恒指跌247點 北水流入增6.1倍 連續11日流入