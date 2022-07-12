美國前總統特朗普上周六阿拉斯加的一場集會推廣自創的社交平台Truth Social，並表示自己一早已經預料到馬斯克將會放棄收購Twitter，指馬斯克因收購一事「把他自己搞得一團糟」，更評擊馬斯克是一個「胡說八道的戲子」。
馬斯克對此發推文回應，指自己並不憎恨特朗普，但他是時候退休了，更諷刺地呼籲民主黨人停止對特朗普的攻擊，否則重新執掌白宮便成了特朗普唯一生存下去的機會。
同時，馬斯克在另一推文表示應為美國總統展開任期時的年紀設69歲的上限，暗諷特朗普日前表示「實際上人生從80歲開始」。
早在今年5月，特朗普就在Truth Social上對Twitter收購案提出質疑，稱「只有愚蠢的人才會以這個價錢買Twitter」。另外，在馬斯克暗示他將在完成收購後允許特朗普重返Twitter後，特朗普表示將永不回到Twitter。
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