moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

特朗普批馬斯克棄購Twitter 馬斯克反擊：特朗普是時候退休

美國前總統特朗普上周六阿拉斯加的一場集會推廣自創的社交平台Truth Social，並表示自己一早已經預料到馬斯克將會放棄收購Twitter，指馬斯克因收購一事「把他自己搞得一團糟」，更評擊馬斯克是一個「胡說八道的戲子」。

馬斯克對此發推文回應，指自己並不憎恨特朗普，但他是時候退休了，更諷刺地呼籲民主黨人停止對特朗普的攻擊，否則重新執掌白宮便成了特朗普唯一生存下去的機會。

同時，馬斯克在另一推文表示應為美國總統展開任期時的年紀設69歲的上限，暗諷特朗普日前表示「實際上人生從80歲開始」。

早在今年5月，特朗普就在Truth Social上對Twitter收購案提出質疑，稱「只有愚蠢的人才會以這個價錢買Twitter」。另外，在馬斯克暗示他將在完成收購後允許特朗普重返Twitter後，特朗普表示將永不回到Twitter。

 

 

其他報道

淡馬錫投資中國佔比大減至22% 錄9年新低

騰訊雲伙西班牙企推實時變聲聊天解決方案 

恒生批出本港首筆紙業及印刷業綠色貿易融資 涉款1億元

永明金融推NFT賀130周年 NFT持有客戶下一張單最多回贈1300元

平安好醫生伙中國生物科技 推健康檢測、海外就醫等服務

滬深三大指數低收 滬指失守3300點關口 

報告指港需要允許金融業員工自由出差 以維持金融中心地位

【薛偉傑專欄】土耳其「稀土大國」幾分真？

馬斯克簽名的1美元鈔票 估價7500美元 將分成3750股出售

歐冠昇：港交所扮演中國大宗商品需求與國際投資者連繫者

富衛：疫情令醫保產品需求增 線上業務升

【有片：埋身擊】道指反覆受制於50天線 後市有機會進一步向下尋底

【有片：選股王】中國中鐵短線5元有支持 宜趁低吸納

星巴克因顧客在店内吸毒等安全擔憂 將永久關閉16家美國門店

Meta要求管理人員上報並解僱表現不佳的員工  

美匯創近20年高 股神擬沽貨 比亞跌10% 恒指跌255點 北水轉流入

康健斥4.76億向曾華倩胞兄等收購醫療集團

比亞迪：股神持股目前無變動 市場估減持流程未完 或借貨沽空

市場揣測「股神」巴菲特減持 比亞迪：具體情況正在確認中 公司目前經營正常

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌4日 創逾3周低

Twitter去信馬斯克：終止收購是無效和錯誤 公司無違反任何義務

股神部署散貨? 比亞迪CCASS股數勁增 股價跌逾11%

碧桂園再有境內債跌25%  需短暫停牌   

河南銀保監：對4村鎮銀行賬外業務客戶本金先行墊付

「債王」格羅斯：加息令經濟衰退機會大 宜投資一年期國債

滬深三大指數個別發展 人行零投放零回籠

港股ADR跌205點 夜期低水100點 美期跌亞股個別發展 兩新股上市

天齊鋰業IPO 82元定價 一手中籤率100%人人有份 超購8.3倍

名創優品IPO13.8元定價 超購0.4倍 一手中籤率86.91%

科技股拖累 美股見近一周低 道指跌164點 關注通脹數據