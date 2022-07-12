馬斯克對此發推文回應，指自己並不憎恨特朗普，但他是時候退休了，更諷刺地呼籲民主黨人停止對特朗普的攻擊，否則重新執掌白宮便成了特朗普唯一生存下去的機會。

同時，馬斯克在另一推文表示應為美國總統展開任期時的年紀設69歲的上限，暗諷特朗普日前表示「實際上人生從80歲開始」。

早在今年5月，特朗普就在Truth Social上對Twitter收購案提出質疑，稱「只有愚蠢的人才會以這個價錢買Twitter」。另外，在馬斯克暗示他將在完成收購後允許特朗普重返Twitter後，特朗普表示將永不回到Twitter。

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