新鴻基地產（0016）推出「新地商場禮品卡」，適用於新地旗下24家商場逾1900間商舖。禮品卡現於8家商場的顧客服務中心發售，包括觀塘 APM、將軍澳東港城、北角匯、上水廣場、沙田新城市廣場、大埔超級城、屯門 V City及元朗形點，公開發售的禮品卡面值介乎500元至8000元。