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新地推出商場禮品卡 憑恒生信用卡購買有折扣

新鴻基地產（0016）推出「新地商場禮品卡」，適用於新地旗下24家商場逾1900間商舖。禮品卡現於8家商場的顧客服務中心發售，包括觀塘 APM、將軍澳東港城、北角匯、上水廣場、沙田新城市廣場、大埔超級城、屯門 V City及元朗形點，公開發售的禮品卡面值介乎500元至8000元。

新地指，由即日起至8月31日，憑合資格恒生信用卡購買兩張1000元禮品卡可享60元折扣優惠；買5000元減200；買8000則減400，優惠名額有限。不過，由於禮品卡屬金融產品，不能使用消費券購買。

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