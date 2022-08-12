本港首富、李嘉誠基金會創辦人「誠哥」李嘉誠不嬲活得年輕，噚日佢又試新玩具啦！本報獲得一張誠哥係慈山寺揸Scooter的照片，其實Scooter就唔算新嘢，不過通常見年輕人玩多，年過九十的誠哥都用嚟代步，感覺就特別唔同啦。
而且，誠哥不嬲喜歡投資創新科技，他旗下的維港投資更是百足咁多爪。而今次獲得嘅照片相當矇矓，未知呢架獲得誠哥青睞嘅Scooter是否有特別之處，或者出自邊間公司之手，唔知遲下會唔會爆出誠哥都投資搞Scooter呢？
驟眼睇呢架Scooter都相當穩陣，除咗似有椅背同扶手，亦比起坊間一般嘅Scooter寬敞。而誠哥亦「緊握扶手」，相當安全。不過始終試新玩具，身邊都有唔少人傍實佢，其中一個（圖右二）更疑似係誠哥細仔、電盈主席（0008）兼慈山寺副主席李澤楷（Richard）添。據了解，誠哥昨天原來係到慈山寺參與盂蘭法會。
其他報道
中石油等申ADR退市 夜期低水逾200點 中證監稱退市屬資本市場常態
引入國資後建業7月賣樓跌幅收窄至8.8% 上月賣樓跌幅達69%
報告：7月份虛幣現貨交易量1.39億美元 創2020年12月以來最低
恒指收市升93點 科指升0.54% 連升兩日按周均轉跌 港元進一步升值至近5個月最強