本港首富、李嘉誠基金會創辦人「誠哥」李嘉誠不嬲活得年輕，噚日佢又試新玩具啦！本報獲得一張誠哥係慈山寺揸Scooter的照片，其實Scooter就唔算新嘢，不過通常見年輕人玩多，年過九十的誠哥都用嚟代步，感覺就特別唔同啦。