在外圍環境惡化下，料全年外貿市場並不樂觀，出口表現受到影響。雖然在加息環境下，借貸成本增加，但料投資環境仍較出口表現為好，加上消費券刺激、勞工就業市場改善下，本地消費市場將有所改善。

政府展望下半年本港消費市場復蘇，只要疫情維持穩定，預料經濟情況有所恢復，並可錄得正增長。加息環境下可能會抵銷部份增長，但本地價格仍屬溫和，租金及工資情況穩定，預料全年通脹維持2%，上半年則錄1.6%，梁永勝指，通脹並不是大擔憂。

對於樓市方面，梁永勝表示，加息的確對樓市有壓力，但不認為會令負資產數量上升，本港的負資產人數屬健康水平，在現時規管下，按揭成數較以前低，借款人的財政狀況亦較良好。

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