moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時財經新聞

政府料下半年外貿市場繼續惡化

港府今日將經濟增長預測向下修訂至負0.5%至增長0.5%，政府經濟顧問梁永勝表示，相關數字已經計入早前宣布放寬隔離「3+4」措施，最大的負面影響因素仍是環球經濟，以及外圍通脹。他預測，若有100萬旅客來港，本港GDP會有0.1%增幅。

在外圍環境惡化下，料全年外貿市場並不樂觀，出口表現受到影響。雖然在加息環境下，借貸成本增加，但料投資環境仍較出口表現為好，加上消費券刺激、勞工就業市場改善下，本地消費市場將有所改善。

政府展望下半年本港消費市場復蘇，只要疫情維持穩定，預料經濟情況有所恢復，並可錄得正增長。加息環境下可能會抵銷部份增長，但本地價格仍屬溫和，租金及工資情況穩定，預料全年通脹維持2%，上半年則錄1.6%，梁永勝指，通脹並不是大擔憂。

對於樓市方面，梁永勝表示，加息的確對樓市有壓力，但不認為會令負資產數量上升，本港的負資產人數屬健康水平，在現時規管下，按揭成數較以前低，借款人的財政狀況亦較良好。

其他報道

財經花生丨誠哥又試新玩具 坐Scooter暢遊慈山寺

太興料上半年盈轉虧 蝕4500萬至5500萬元

堡獅龍中期扭虧 半年賺2185.5億

中石油等申ADR退市 夜期低水逾200點 中證監稱退市屬資本市場常態

港龍中國獲興業8億信貸融資  富力七月賣樓跌77%

滬深港通將改進交易日曆安排 料可減少一半無法交易日數

上石化申請將ADR退市

滬深港通將改進交易日曆安排 料可減少一半無法交易日數

中石化申請ADR退市

中石油ADR申退市

電盈中期虧損收窄至8800萬 息9.56仙

中人壽申請將ADR股份從紐交所退市

港府下調全年GDP預測至負0.5%至0.5%

東瀛遊上半年綜合虧損收窄至5700萬元

網傳安盛員工分享客戶為情婦購買保單案例 安盛：會嚴正處理

引入國資後建業7月賣樓跌幅收窄至8.8% 上月賣樓跌幅達69%

報告：7月份虛幣現貨交易量1.39億美元 創2020年12月以來最低

Google將在馬、泰等亞太地區建數據中心

恒指收市升93點 科指升0.54% 連升兩日按周均轉跌 港元進一步升值至近5個月最強