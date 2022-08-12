內地傳媒報道，有多位內地網民表示，多間銀行在深圳地區的借記卡出現微信提現失敗、支付寶無法轉賬等問題，需到分行解鎖。有消息人士向本報表示，是次為公安部和工信部打擊欺詐的「斷卡」行動，若客戶過往直接或間接的交易轉賬對象，曾經有欺詐行為，也會受到牽連，換言之客戶與朋友轉賬，該友人再與第三者交易，該第三者有欺詐行為，該客戶也會受到牽連，因此今次有不少無辜者被斷卡。
消息人士表示，是次與近月河南村鎮銀行存戶，因存款被挪用資金而不能提款，不可相提並論。斷卡行動在去年第四季已經展開，除了深圳外，其實在全國範圍皆有類似行動，不過詐欺活動在廣東較多，因此深圳、廣東情况較引人注目。除了六大銀行外，事實上其他股份制銀行、城商行賬戶均有客戶斷卡情况。
據內地傳媒報道，「斷卡」即為斬斷犯罪分子的信息流和資金流，雖然內地實行電話卡實名制，但犯罪分子會利用非法開辦的電話卡、銀行卡進行網絡詐騙、販毒、賭博，金流大部分都是通過買賣的銀行卡流動。
內地傳媒指，客戶除了可分行認證外，也可登錄微信小程序進行處理，不過消息人士指，一般而言客戶需要到分行，提供身份證明、社保、居住地址等文件解凍戶口，提交後都可以恢復使用戶口。
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