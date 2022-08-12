消息人士表示，是次與近月河南村鎮銀行存戶，因存款被挪用資金而不能提款，不可相提並論。斷卡行動在去年第四季已經展開，除了深圳外，其實在全國範圍皆有類似行動，不過詐欺活動在廣東較多，因此深圳、廣東情况較引人注目。除了六大銀行外，事實上其他股份制銀行、城商行賬戶均有客戶斷卡情况。

據內地傳媒報道，「斷卡」即為斬斷犯罪分子的信息流和資金流，雖然內地實行電話卡實名制，但犯罪分子會利用非法開辦的電話卡、銀行卡進行網絡詐騙、販毒、賭博，金流大部分都是通過買賣的銀行卡流動。

內地傳媒指，客戶除了可分行認證外，也可登錄微信小程序進行處理，不過消息人士指，一般而言客戶需要到分行，提供身份證明、社保、居住地址等文件解凍戶口，提交後都可以恢復使用戶口。

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