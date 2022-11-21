文章日期：2022年11月21日 17:20
中聯通（0762）公布10月運營數據，10月「大聯接」用戶累計達8.5億戶，其中，5G套餐用戶累計約2.05億戶，物聯網終端連接累計達3.73億戶。
5G行業虛擬專網服務客戶數3125個，智慧客服客戶問題解決率98.4%，智慧客服智能服務佔比82%，授權專利本年累計1444件。
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