Expedia調查顯示，逾六成半受訪者選擇旅行多於購物，獎勵自己；另有64%港人表示，選擇向親友送贈一趟旅程作節日禮物，多於送贈實物。
根據今年7月至11月Expedia.com.hk平台上，搜尋今年12月至明年2月的數據，首十位搜尋量最多的城市有四個為日本，排行榜位依次為東京、大阪、曼谷、香港、首爾、京都、札幌、新加坡、倫敦、芭堤雅。
據調查，大部分受訪者仍願意在旅遊時消費，27%受訪者擬在冬季旅遊期間花費逾1.5萬元。據資料，香港旅客考慮入住3至3.5星級住宿，需求從2021年的30%上升至55%，但重視配套設施、房間設計、特色主題等。同期4至5星住宿的需求，則從去年的65%下降至40%。
在這個冬季及節日假期，45%受訪旅客擬往海外旅行，16%打算本地遊及宅度假，同時24%正計劃海外旅遊和宅度假。
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