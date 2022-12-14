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匯豐私銀：30%大中華區富裕家族讓下一代參與慈善事業

匯豐環球私人銀行調查顯示，慈善事業已成下一代接管財富的重要途徑，其中23%受訪家族表示下一代有積極參與「慈善事業」，為第三大最常見職能，第一、二位分別為「策略及規劃」、「財務」，各有44%與36%受訪者選取。

對於設有基金會或慈善基金的家族，教育是首要慈善目的，當中有32%表示來年將關注這方面。

據調查，部分受訪者願意讓下一代參與慈善事業，其中大中華區有30%，東盟地區有27%，總括亞洲地區比例較高，其他調查地區有關比例僅得9%。其中大中華區的第二、三代家族企業多達46%受訪者重視下一代參與慈善事業。

逾半受訪者正為繼承人提供金融及商業基礎知識培訓，冠絕受訪所有地區，其中40%大中華區及55%東盟地區的家族，正安排下一代到外地受訓、讀書、就業，凸顯外地經驗對未來公司的價值，同期其他地區僅不及三分之一受訪者正採用同類方法。

到2030年，淨資產達500萬美元或以上的富裕人士及其家庭，預計將跨代轉移財富，總值約18.3萬億美元，其中亞洲佔2.5萬億美元。

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