港交所（0388）計劃修訂《上市規則》18C，允許特專科技公司上市，德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，對此持觀望態度。他預計，明年最多5間相關公司在港新股上市，集資額約200至300億元。現時仍在諮詢階段，若市場反應期望上市市值要求需較預期高，其透明度優化至可與其他市場比較，則相信相關上市數量會更多。
歐振興續指，在「互聯互通」制度下，推出人民幣計價股票可省卻匯兌風險。雖然雙幣IPO過往一直存在，但二級市場人民幣成交一直疏落。由於本地離岸人民幣存款逾8000億元，料可滿足雙幣IPO發行，「南向通」的推出進一步鼓勵更多企業推出民幣計價股票。
德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人及香港上市業務主管合夥人呂志宏表示，今年共計收到上市申請177份，較去年下跌42%，已獲准但並未於申請有效期內上市的個案大增110%。今年新股上市首日平均回報率負0.4%，去年則為正回報15.2%。89%新股公開發售認購獲超額認購，較去年99%為低。在超額認購的新股當中，僅11%獲超額認購20倍以上。
德勤報告指，香港新股市場前五大新股每隻融資規模均較去年顯著為少，融資總額由去年1398億元大幅下跌至550億元。去年融資額最大的快手科技（1024）為483億元，今年最大新股中國中免（1880）僅為184億元。
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