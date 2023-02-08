是次 「可持續發展挑戰大賽」以加深大眾對時裝是耐用品而非消耗品的認知為背景，並根據UNIQLO的商業模式、產品特點和理念，利用創新思維、技術研究和團隊協作，將理論應用於現實行業面對的可持續發展挑戰，構思創新和實用的解決提案，共有逾120名學生報名參加。首輪比賽後共有21支隊伍入選，最後110支隊伍入圍，決賽於2月2日角逐冠、亞及季軍獎座，並 於同日舉行頒獎典禮。冠軍隊伍以日本傳統繩結為靈感，透過舊衣回收再造編織粗紗，製作一系列安全耐咬、顏色繽紛的寵物綿繩玩具，包括逗貓捧等。該項循環再造方案簡易可行，同時吸引新客戶群開拓商機，深得評審讚賞。

UNIQLO香港營運總監太田友幸表示，非常榮幸再度與香港理工大學時裝及紡織學院合作，培育行業人才，期望與年青人一同努力， 為社會和下一代建造可持續的綠色將來。

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