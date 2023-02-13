ACCA發表《2023年全球人才趨勢調查報告》，合共訪問了來自148個國家的8,000多名專業會計師，了解他們對人才流動、工作模式、科技應用、多元共融及行業前景的意見。

根據結果，發現通脹提高員工對加薪的期望，僱主需要採取更多措施及成本挽留人才；混合工作模式仍然持續，57%受訪者表示他們將會全面回歸辦公室工作；解決職業過勞問題是「重中之重」，71%受訪者希望所屬企業能夠協助員工維持心理健康；受訪者目前認為科技可以幫助專業會計師自我增值，但42%受訪者認為科技進步急速，令人措手不及；員工對企業的多元共融程度評價甚高，68%受訪者認為企業文化多元包容，但年輕受訪者對社會流動性的憂慮尤為明顯；財會行業在動盪時期為年輕人提供了職業保障，但年輕人更看重職涯發展、經濟回報和金錢利益，而不是希望在工作崗位上克盡己任，解決更廣泛的社會問題。

ACCA技能、行業和技術主管 Jamie Lyon表示，吸引新一代人才進入財會行業，對整體經濟健康發展舉足輕重，又稱現時僱主正嘗試在職場實行新的工作安排，不過發展前景和薪酬待遇亦是吸引人才的重要因素。

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