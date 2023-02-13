中電（0002）旗下中電源動集團，與華懋集團簽署協議，以「建設、擁有、營運及移交」（BOOT）形式合作，為如心廣場提供香港首個零碳供冷服務項目，建造全新的水冷式空調系統，提高如心廣場的能源效益，致力減低碳排放。預計整個新系統較現有系統節省超過5成的用電量，相等於每年減少7000公噸的二氧化碳排放量。
今次協議為期20年，中電源動將出資，為如心廣場設計和改造現有氣冷式空調系統，至高效能水冷式空調系統，並派駐工程人員24小時負責系統的營運、維修及保養。系統配以先人工智能管理系統「PlantPRO」，利用機器學習技術收集及分析系統的運作數據，自動實時監測及調整運作，為如心廣場提供所需的空調需求。是次項目會按新建系統的每年用電量，由中電的可再生能源項目，提供同量的綠色電力證書。
在雙方今次簽署協議前，華懋早於2019年與中電簽署五年協議，已提升如心廣場的能源效益。今次新協議的項目現正進行相關設計，預期工程前期工作於今年第二季展開，並於2024年至2027年分階段投入服務。
其他報道
耀才：暫停戶口不會對業務構成影響 上月純利9700萬 按月多賺35%
恒指收市跌26點 見1個月低 成交、北水流入減少 領展跌12%
中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清
中證監新規月底生效 李惟宏：暫未有嚴重影響 將與業界積極溝通
HK Express再取消3月3日至30日部分往來香港及日本的航班
恒指半日跌99點 領展跌12% 科指跌0.5% 50天線失而復得
HKTVmall︰街市即日餸目標擴至13個街市 情人節推鮮花直送服務
港元觸及7.85 拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見近5個月低