今次協議為期20年，中電源動將出資，為如心廣場設計和改造現有氣冷式空調系統，至高效能水冷式空調系統，並派駐工程人員24小時負責系統的營運、維修及保養。系統配以先人工智能管理系統「PlantPRO」，利用機器學習技術收集及分析系統的運作數據，自動實時監測及調整運作，為如心廣場提供所需的空調需求。是次項目會按新建系統的每年用電量，由中電的可再生能源項目，提供同量的綠色電力證書。

在雙方今次簽署協議前，華懋早於2019年與中電簽署五年協議，已提升如心廣場的能源效益。今次新協議的項目現正進行相關設計，預期工程前期工作於今年第二季展開，並於2024年至2027年分階段投入服務。

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