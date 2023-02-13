moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

中電旗下公司向華懋如心廣場供零碳供冷 料較現系統減逾五成用電

中電（0002）旗下中電源動集團，與華懋集團簽署協議，以「建設、擁有、營運及移交」（BOOT）形式合作，為如心廣場提供香港首個零碳供冷服務項目，建造全新的水冷式空調系統，提高如心廣場的能源效益，致力減低碳排放。預計整個新系統較現有系統節省超過5成的用電量，相等於每年減少7000公噸的二氧化碳排放量。

今次協議為期20年，中電源動將出資，為如心廣場設計和改造現有氣冷式空調系統，至高效能水冷式空調系統，並派駐工程人員24小時負責系統的營運、維修及保養。系統配以先人工智能管理系統「PlantPRO」，利用機器學習技術收集及分析系統的運作數據，自動實時監測及調整運作，為如心廣場提供所需的空調需求。是次項目會按新建系統的每年用電量，由中電的可再生能源項目，提供同量的綠色電力證書。

在雙方今次簽署協議前，華懋早於2019年與中電簽署五年協議，已提升如心廣場的能源效益。今次新協議的項目現正進行相關設計，預期工程前期工作於今年第二季展開，並於2024年至2027年分階段投入服務。

 

其他報道

耀才：暫停戶口不會對業務構成影響 上月純利9700萬 按月多賺35%

GU香港首推網購服務 網絡旗艦店下月6日開幕

半島：每租一晚客房將捐10歐元援助土耳其地震災民

內地重新開放 蘋果輝瑞平治等跨國企業CEO擬訪華

「雨後」料下周批預售 月內開放示範單位

恒指收市跌26點 見1個月低 成交、北水流入減少 領展跌12%

匯豐伙紅十字會推出流動健康教育站

中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清

調查：逾七成券商去年生意錄虧損

中證監新規月底生效 李惟宏：暫未有嚴重影響 將與業界積極溝通

國泰取消2、3月部分返往香港及日本航班

恒大報告：網上投資平台最受客垂青 疫後用戶續使用網上服務

星展：美息仍會高企 港元拆息將會跟升

HK Express再取消3月3日至30日部分往來香港及日本的航班

居民提前還房貸 商業銀行受壓 據報已引起銀保監關注

恒指半日跌99點 領展跌12% 科指跌0.5% 50天線失而復得

HKTVmall︰街市即日餸目標擴至13個街市 情人節推鮮花直送服務

上周CEO、CFO齊齊減持  新東方在綫今早曾跌逾2成

受工程延誤拖累 iPhone硬件訂閱計劃據報要推遲

港元觸及7.85 拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌5日 見近5個月低

國泰君安國際據報已暫停內地居民身份開戶