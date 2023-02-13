國泰航空（0293）表示，國泰貨運站已成為首間能夠在東莞接收出口貨物、再以貨船直接運往香港國際機場出境貨機的空運公司及貨運站營運商，以實現大灣區與香港之間的全上游海空聯運的出口空運處理方式。
貨物可在香港機場管理局（機管局）設於東莞的「香港國際機場物流園」接受安檢、打板及完成收貨程序，然後通過海路運送及於香港國際機場受監管範圍卸載，最後把集裝板和集裝箱直接拖至在泊位等候的飛機。先導計劃將由 2025 年開始擴展至永久計劃。國泰表示，公司已於東莞百興物流中心設立自家的上游保稅設施，「東莞國泰貨運站」。
國泰航空服務有限公司常務總裁華馬克表示，過去一年，積極進行計劃服務測試，將空運處理服務擴展至東莞，為客戶提供更多選項及增值服務，是次與機管局合作，利用首創及唯一的上游設施，進一步鞏固香港國際機場作為國際航空樞紐的地位。國泰表示，計劃能夠節省成本，提高效率及可靠性，並且為來自大灣區的貨運，提供更具彈性的截貨時間。各方將繼續擴大營運範圍，透過香港國際機場物流園，增加經香港國際機場進口至大灣區的貨物處理。
該計劃適用於香港貨運代理當中的「管制代理人」，他們必須向香港民航處申請《管制代理人保安計劃書》並獲得核准，才能將管制代理人身分延伸至上游業務。位於東莞的「香港國際機場物流園」所使用的 X 光機及爆炸物痕量探測設備均已取得香港民航處認可，並由機場保安公司員工執行操作。
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