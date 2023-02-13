貨物可在香港機場管理局（機管局）設於東莞的「香港國際機場物流園」接受安檢、打板及完成收貨程序，然後通過海路運送及於香港國際機場受監管範圍卸載，最後把集裝板和集裝箱直接拖至在泊位等候的飛機。先導計劃將由 2025 年開始擴展至永久計劃。國泰表示，公司已於東莞百興物流中心設立自家的上游保稅設施，「東莞國泰貨運站」。

國泰航空服務有限公司常務總裁華馬克表示，過去一年，積極進行計劃服務測試，將空運處理服務擴展至東莞，為客戶提供更多選項及增值服務，是次與機管局合作，利用首創及唯一的上游設施，進一步鞏固香港國際機場作為國際航空樞紐的地位。國泰表示，計劃能夠節省成本，提高效率及可靠性，並且為來自大灣區的貨運，提供更具彈性的截貨時間。各方將繼續擴大營運範圍，透過香港國際機場物流園，增加經香港國際機場進口至大灣區的貨物處理。

該計劃適用於香港貨運代理當中的「管制代理人」，他們必須向香港民航處申請《管制代理人保安計劃書》並獲得核准，才能將管制代理人身分延伸至上游業務。位於東莞的「香港國際機場物流園」所使用的 X 光機及爆炸物痕量探測設備均已取得香港民航處認可，並由機場保安公司員工執行操作。

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