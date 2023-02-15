蘇黎世保險(香港)人壽保險業務行政總裁歐睿暉表示，儘管蘇黎世香港自2021年宣布成立新的人壽保險公司以來，公司一直處於疫情環境下，但業務未受影響，更逆市錄得可觀增長，公司2022年年度化保費(APE)按年升近七成(68%)，與取得新壽險牌照前相比錄得五倍以上的增長，而2022年新業務價值(NBV)亦較取得新壽險牌照前錄得十倍以上增幅，認為是基於旗下產品具競爭力，以及公司可為其合作的理財顧問提供工具及不同配套，幫助他們提供更專業意見予共同客戶。
歐睿暉並指，近年在監管機構的新指引下，投連險產品依然是客戶財富管理組合中重要的一部分，用以抵抗通脹並累積財富，故帶動了蘇黎世香港的投連險銷售數字持續增長，據去年首三季數據公司在獨立理財顧問銷售渠道的市佔率逾兩成，而公司配合市民對負責任投資的關注，旗下投連險產品的環境、社會和管治基金(ESG)投資選項數量更是全港數一數二，反映公司對可持續發展的承諾。
至於內地與香港重新通關對業務的影響，歐睿暉認為，一直以來本港金融產品對內地市場有一定的吸引力，隨着重新通關積壓近三年的購買力有望隨之釋放，公司已準備好迎接大灣區機遇，將於第三季在尖沙咀開設貴賓中心接待訪港客戶及其中介人，預計將可推動公司整體業務發展，估計來自內地客的推動力要待今年下半年方會較為顯著。
除通關外，歐睿暉指出，疫情令市民更關注健康及財務穩健度，加上對通脹及醫療成本上漲的憂慮，對健康及財富保障的需求將有增無減，因此蘇黎世香港準備於今年首季推出萬用壽險計劃，為公司近十年來首項非投資相連儲蓄產品，該產品提供靈活性供款，每月派息(如有)和長期客戶紅利(如有)，亦設有協助客戶財富傳承的特點，並計劃於第二至第三季度推出保障型投連險產品，身故賠償可達已繳保費150%，以較高的身故保障成分滿足客戶不同的投資及保障需要，團隊亦正積極籌備分別為直接和中介渠道而設的危疾產品，暫定將於今年下半年推出，以配合新的營銷策略。
歐睿暉補充，隨着疫後網上投保模式逐漸定型，蘇黎世香港亦將拓展其銷售渠道，計劃於今年第一季在素來穩健的獨立理財顧問渠道基礎之上，推出全新網上自助平台，以簡單人壽保障產品為起步點，迎合偏好自助消費模式的大眾及千禧世代，而由於蘇黎世一直有於網上銷售一般保險產品如旅遊保，相信可為網上銷售人壽保險帶來協同效應。
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