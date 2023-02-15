歐睿暉並指，近年在監管機構的新指引下，投連險產品依然是客戶財富管理組合中重要的一部分，用以抵抗通脹並累積財富，故帶動了蘇黎世香港的投連險銷售數字持續增長，據去年首三季數據公司在獨立理財顧問銷售渠道的市佔率逾兩成，而公司配合市民對負責任投資的關注，旗下投連險產品的環境、社會和管治基金(ESG)投資選項數量更是全港數一數二，反映公司對可持續發展的承諾。

至於內地與香港重新通關對業務的影響，歐睿暉認為，一直以來本港金融產品對內地市場有一定的吸引力，隨着重新通關積壓近三年的購買力有望隨之釋放，公司已準備好迎接大灣區機遇，將於第三季在尖沙咀開設貴賓中心接待訪港客戶及其中介人，預計將可推動公司整體業務發展，估計來自內地客的推動力要待今年下半年方會較為顯著。

除通關外，歐睿暉指出，疫情令市民更關注健康及財務穩健度，加上對通脹及醫療成本上漲的憂慮，對健康及財富保障的需求將有增無減，因此蘇黎世香港準備於今年首季推出萬用壽險計劃，為公司近十年來首項非投資相連儲蓄產品，該產品提供靈活性供款，每月派息(如有)和長期客戶紅利(如有)，亦設有協助客戶財富傳承的特點，並計劃於第二至第三季度推出保障型投連險產品，身故賠償可達已繳保費150%，以較高的身故保障成分滿足客戶不同的投資及保障需要，團隊亦正積極籌備分別為直接和中介渠道而設的危疾產品，暫定將於今年下半年推出，以配合新的營銷策略。

歐睿暉補充，隨着疫後網上投保模式逐漸定型，蘇黎世香港亦將拓展其銷售渠道，計劃於今年第一季在素來穩健的獨立理財顧問渠道基礎之上，推出全新網上自助平台，以簡單人壽保障產品為起步點，迎合偏好自助消費模式的大眾及千禧世代，而由於蘇黎世一直有於網上銷售一般保險產品如旅遊保，相信可為網上銷售人壽保險帶來協同效應。

其他報道

有線寬頻：集團正在招聘人手 無計劃裁員

南方航空1月載客人次按年升41％ 客運力升25％

Gucci去年第四季收入按年急跌14% 拖累母企收入跌2%

聯合醫務伙盈健醫療尖沙咀開綜合影像及化驗中心

林一鳴料民企內房被「爛尾樓」風波拖累 國企背景內房受惠

巴克萊去年純利跌近兩至50億鎊 稍勝預期

劉若虹履新數碼通CEO 稱5G發展仍屬初期具空間、潛力

恒指跌301點失守兩萬一關 百度逆市升逾3%

FTX投資者發起集體訴訟 控紅衫等風險投資和私募股權公司

周焯華上訴稱無收取不法利益求撤案 檢察院認為案情嚴重求加刑三年

嘉信：未來數月美股走向更為波動 料美息在5.25厘見頂

滬指終止兩連升 收跌0.39%

範達暫停申請在華設立基金公司

瑞浦蘭鈞能源據報聘瑞信負責港IPO 擬籌78億元

高盛預計HIBOR將會回升 建議沽恒生 買入匯豐、中銀

國泰上月載客突破100萬人次 為疫情爆發以來首次

恒指跌272點 失守21000點 憂籌備配股 安踏插4% 有線寬頻逆市漲兩成

滬深三大指數低收 滬指跌0.32%

一個月HIBOR連跌7日 再創去年9月以來低位

「互聯網之父」瑟夫警告：勿盲目投資ChatGPT

馬斯克去年向慈善機構捐贈約19億美元特斯拉股票

巴郡上季減持台積電及銀行股 增持蘋果

印度航空訂購470架波音和空中巴士飛機 商用航空史上最大筆採購