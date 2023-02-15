該基金指，由於期內錄得較低的現行租金及租用率，因此影響到收益按年減少3.9%至只有3.89億元。同時受到較高利率環境影響，利息支出按年上升25.7%至5860萬元。整體物業租用率則為92.5%，按年減少2.2個百分點。寫字樓及零售物業組合則分別錄得4.5%及4.8%的續租租金負增長，導致整體續租租金負增長為4.6%。

主要寫字樓項目方面，灣仔大新金融中心於期間的租用率為較低之88.5%，但是物業收入淨額只按年微降0.9%至8690萬元。旗艦零售商場方面，上水中心購物商場)的物業收入淨額按年下降4.9%至6640萬元，主要受到租戶組合從高利潤行業逐漸轉型至商舖以必需品為主所致，其租用率亦下降至91.7%。其另估計，在今年4月份完成收購西九匯後，資產負債比率將由23.9%增至約26.4%。

由於本地及旅客消費之升，該基金指，受內地訪客歡迎之購物熱點的上水中心租務查詢顯著增加。將軍澳新都城一期的翻新工程預期於第二季竣工，意味着可能從該項舉措取得的收益，會於 2023/24年年度開始帶來貢獻。其亦預期半零售行業的部分乙級寫字樓的租務表現維持穩定。

其他報道

惠譽：領展供股給予評級改善空間

有線寬頻：集團正在招聘人手 無計劃裁員

南方航空1月載客人次按年升41％ 客運力升25％

Gucci去年第四季收入按年急跌14% 拖累母企收入跌2%

聯合醫務伙盈健醫療尖沙咀開綜合影像及化驗中心

林一鳴料民企內房被「爛尾樓」風波拖累 國企背景內房受惠

巴克萊去年純利跌近兩至50億鎊 稍勝預期

劉若虹履新數碼通CEO 稱5G發展仍屬初期具空間、潛力

恒指跌301點失守兩萬一關 百度逆市升逾3%

FTX投資者發起集體訴訟 控紅衫等風險投資和私募股權公司

周焯華上訴稱無收取不法利益求撤案 檢察院認為案情嚴重求加刑三年

嘉信：未來數月美股走向更為波動 料美息在5.25厘見頂

滬指終止兩連升 收跌0.39%

範達暫停申請在華設立基金公司

瑞浦蘭鈞能源據報聘瑞信負責港IPO 擬籌78億元

高盛預計HIBOR將會回升 建議沽恒生 買入匯豐、中銀

國泰上月載客突破100萬人次 為疫情爆發以來首次

恒指跌272點 失守21000點 憂籌備配股 安踏插4% 有線寬頻逆市漲兩成

滬深三大指數低收 滬指跌0.32%

一個月HIBOR連跌7日 再創去年9月以來低位

「互聯網之父」瑟夫警告：勿盲目投資ChatGPT

馬斯克去年向慈善機構捐贈約19億美元特斯拉股票

巴郡上季減持台積電及銀行股 增持蘋果