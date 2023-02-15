陽光房地產（0435）公布2022年12月底止中期業績，期內雖然受到物業公允值減少4.48億元影響，致稅後出現虧損2.74億元，但是可分派收入只按年減少8.7%至1.98億元。其建議每單位中期分派0.11元，按年減少9.9%。派發比率為93.7%。
該基金指，由於期內錄得較低的現行租金及租用率，因此影響到收益按年減少3.9%至只有3.89億元。同時受到較高利率環境影響，利息支出按年上升25.7%至5860萬元。整體物業租用率則為92.5%，按年減少2.2個百分點。寫字樓及零售物業組合則分別錄得4.5%及4.8%的續租租金負增長，導致整體續租租金負增長為4.6%。
主要寫字樓項目方面，灣仔大新金融中心於期間的租用率為較低之88.5%，但是物業收入淨額只按年微降0.9%至8690萬元。旗艦零售商場方面，上水中心購物商場)的物業收入淨額按年下降4.9%至6640萬元，主要受到租戶組合從高利潤行業逐漸轉型至商舖以必需品為主所致，其租用率亦下降至91.7%。其另估計，在今年4月份完成收購西九匯後，資產負債比率將由23.9%增至約26.4%。
由於本地及旅客消費之升，該基金指，受內地訪客歡迎之購物熱點的上水中心租務查詢顯著增加。將軍澳新都城一期的翻新工程預期於第二季竣工，意味着可能從該項舉措取得的收益，會於 2023/24年年度開始帶來貢獻。其亦預期半零售行業的部分乙級寫字樓的租務表現維持穩定。
其他報道
周焯華上訴稱無收取不法利益求撤案 檢察院認為案情嚴重求加刑三年
恒指跌272點 失守21000點 憂籌備配股 安踏插4% 有線寬頻逆市漲兩成