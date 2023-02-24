穆迪分析，去年美國加息幅度超過預期，聯匯制度下港息也需追上美息，對受到疫情嚴重打擊的經濟帶來不利後果。面對利率上升，香港消費者對支出持謹慎，大部分發達國家提高利率，削弱香港出口的外部需求，不過同時可避免其他地區重啟時面對通脹風險。

另外，本港勞動力緊縮是另一個經濟風險，目前本港失業率為3.4%，勞動力尚未恢復到疫前的水平，而在周三公布的預算中，沒有出現吸引海外人才或發展本地勞動力的新政策。

對於周三發表的財政預算案，穆迪分析認為，本港居民每人獲得5000元消費券合乎預期，不過在港居住及來港升學人士也獲2500元則超出預期。另一個意外是預算下年度有544億元赤字，佔GDP 2%，因應聯匯制度令政府需採取審慎財政政策，過去香港通常會保持預算平衡或盈餘。

為了為長期發展提供資金，財政預算案中公布香港計劃發行基建和綠色債券，與區域內的競爭對手新加坡採取類似戰略。不過穆迪分析認為，對在高利率環境下，發債可能導致政府承擔高額的債務支出，並在未來面對衝擊時減息可用選項，認為是值得關注的風險。

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