任志剛回應，非常榮幸獲財政司司長委任為港交所董事會成員，期望在董事會主席查史美倫領導下，與各位董事會成員衷誠合作，維護公眾利益和投資者利益，致力發展港交所業務，從而協助特區政府保持及提升香港國際金融中心地位、保障金融安全，和推動香港融入國家發展大局。

財政司司長陳茂波指，政府委任合適人士出任港交所董事會成員可維護公眾利益。3位獲委任人士均熟悉金融市場和相關業界，在公共服務方面亦具備豐富經驗。有信心他們將和其他董事會成員合作，共同推動香港發展成為更具活力、更具規模、更廣更深的國際籌融資平台。

陳茂波指，任志剛在擔任金管局總裁期間推出多項策略性改革，對香港的金融發展和穩定貢獻良多，為香港發展為離岸人民幣樞紐奠定基礎。至於唐家成在金融服務領域擁有深厚資歷，出任證監會主席期間，帶領該會在市場發展和監管方面取得顯著成就，相信他可協助港交所進一步提升競爭力，拓展業務。

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