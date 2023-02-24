政府今日公布，財政司司長已委任金融管理局前總裁任志剛和證監會前主席唐家成出任港交所（0388）董事會成員，擔任非執行董事，接替席伯倫和姚建華；並再度委任梁穎宇出任董事會成員。有關委任和續任的任期約兩年，由港交所於2023年舉行的股東周年大會完結起生效，直至於2025年舉行的股東周年大會完結為止。
任志剛回應，非常榮幸獲財政司司長委任為港交所董事會成員，期望在董事會主席查史美倫領導下，與各位董事會成員衷誠合作，維護公眾利益和投資者利益，致力發展港交所業務，從而協助特區政府保持及提升香港國際金融中心地位、保障金融安全，和推動香港融入國家發展大局。
財政司司長陳茂波指，政府委任合適人士出任港交所董事會成員可維護公眾利益。3位獲委任人士均熟悉金融市場和相關業界，在公共服務方面亦具備豐富經驗。有信心他們將和其他董事會成員合作，共同推動香港發展成為更具活力、更具規模、更廣更深的國際籌融資平台。
陳茂波指，任志剛在擔任金管局總裁期間推出多項策略性改革，對香港的金融發展和穩定貢獻良多，為香港發展為離岸人民幣樞紐奠定基礎。至於唐家成在金融服務領域擁有深厚資歷，出任證監會主席期間，帶領該會在市場發展和監管方面取得顯著成就，相信他可協助港交所進一步提升競爭力，拓展業務。
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