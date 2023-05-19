「中特估」三個字，初讀起來「蹺口又劖手」，卻原來是「具中國特色的估值系統」的簡稱，來自去年11月中證監主席易會滿的一次演講。然而為何去年11月提出的概念，要到今年5月，足足遲了半年才來炒？甚麼人、甚麼時候開始重提此概念？網絡上搜尋一番也未有答案，只覺得千頭萬緒，現時已難以稽考，只能說是耐人尋味。

過去一兩星期，市場已就「中特估」的意思作出無數解讀，但用人人都聽得明的方法解釋，就是官方覺得國企央企估值低迷不合理，市場如果對中國經濟的「強」有足夠了解，就應該會為這些在各自領域中舉足輕重的公司，給予重新估值的機會，而這個重新估值，指的當然是提升、而不會是下調。正因如此，各國企央企板塊水漲船高，率先炒起的是電訊股，接著是石油股，其後由內銀內險接力，到基建、金屬等板塊開始有資金追捧時，「中特估」概念已炒到水尾，相關股份亦應聲回落、打回原形。

「中特估」股份過往估值一直較便宜，是人盡皆知的事，若果期望這批國企央企獲重新估值後，「博一博，單車可以變摩托」，入市之前，首先就要想想，為甚麼市場明知這些股份便宜，卻一直給予較低估值？國企央企的優點不少，大到不能倒是鐵一般的事實，而且業務又穩健，派息又高，大部分均是行業龍頭，理論上對投資者應該極具吸引力，但「欠缺高增長」，卻是這些公司的硬傷，亦是吸引不到資本青睞的原因。

沒錯，對保守投資者來說，一年收到七八厘股息，確實是件賞心樂事，但股票市場投機者眾，而且有智慧不如趁勢，往往能夠在短時內倍升的股份，都是賣夢想、賣憧憬的趁勢股，投資市場心雄者眾，投機客無不期待點石成金，被視為「悶股」的穩定收息股乏人問津，只能與酷愛收息的「息魔」同行。「息魔」的投資策略普遍是長時間持倉，只要「坐贏」通脹，就已等同取得勝利。缺乏資金的來回進出炒作，國企央企估值自然長時間低迷。這個情況，倒不是官方一句要「重新估值」，就可改善得來。

管理上的惰性，亦是國企央企的致命傷，單是比較兩大內險股——民企中國平安及國企中人壽（2628），或許已闡述了一切。市場一向給予平安較高估值，原因是民企對盈利的追求，一向有較強烈的欲望。過去幾年疫情橫行，平安在挽救業績方面花了不少功夫，包括節流、減少代理人數、進軍四五線城市等；但中人壽呢？倒充分發揮「少做少錯，不做不錯」的國企精神，讓盈利跟隨A股表現肆意波動，彷彿被動式管理就是最佳管理。

具「國家任務」的國企央企，由於有著穩定民生需求的責任在肩，影響著潛在回報，亦是市場折讓其估值的原因。以石油股為例，內地嚴控成品油價格，以免對民生構成額外負擔，在低油價下，成品油價格要跟著降，實行「與民同樂」；但在高油價下，卻未必能輕易加價，煉得越多、蝕得越多的情況，也不是未曾在油企身上發生過。煤企情況亦不相伯仲，燃氣股、電力股等，在不能加大市民負擔的大前提下，也限制其利潤增長空間。

「國家任務」不單體現在民生上，有時更牽涉到戰略資源，甚至外交關係。以中國鐵塔（0788）為例，電訊塔樓既是民生通訊服務的基石，更是重要戰略設備，倒不是輕易就可向三大電訊商這三位大租客「加租」，而且那些租賃協議一簽就是五年，好處當然是穩定收入Secured，但壞處自然是增長前景已被鎖定。基建股風險更大，過去十年，「一帶一路」倡議下，三大基建股響應國策走出去，承接大量友好國家、戰略伙伴的合同，風平浪靜當然好，但誰能保證這些本身財政情況不大理想的國家不會賴帳？到時基於外交關係，國企難以「追數」，「埋單」的卻是小股東。

當然，以上幾大原因，不是要去否定國企央企的價值，若果從穩定性、防守性及股息等方面考慮，國企央企絕對值得投資，但市場長時間對這些股份給予低估值，自然有其原因。真金白銀不騙人，金融市場倒不是官方一言堂，說要給予具特色的估值系統，市場就真的會為它們重新估值。

更離譜的，是當「中特估」概念發酵後，不少評論越拉越遠，說「具特色的估值體系」，也包括具國策支持的軍工股、芯片股、新能源汽車股等，大概就是說國策支援強大，有國策自然有生意有補貼，外資看不懂，自然不知應該要用特別方法來分析。更有甚者，說科技股也具「中特估」概念，全因國策大推「數字經濟」，民生用科技普及化，亦應該給予這些股份一些特別的估值方法，卻似乎忘卻了科技股，偏偏是國家收緊監管的重點。照這樣推算下去，豈非人人也是「中特估」？

記得那些年，滬港通剛開通之際，不少AH股折讓較大的股份，H股紛紛炒上，市場解讀是外資及本港投資者「唔識貨」，令H股長期折讓，更了解內地情況的北水一來，自然會懂得「掃平貨」。八年過去，「掃平貨」之說成空話，卻想不到AH折讓概念在「中特估」下又再復辟。然而當內銀受「中特估」熱潮帶動而急漲的那幾天，沽貨最狠的卻是北水！到底是了解國情更多的內地投資者，是否比跟風炒作的本港股民，對「中特估」有更多認知？誰人才是真正「識貨」？北水不會直接回答你，而是用實際行動告訴你！

羅仕揚

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