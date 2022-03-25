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中信銀行：已提高房貸撥備 一二線城市比例逾9成

中信銀行（0998）副行長胡罡表示，該行已提高對房地產貸款的撥備，其房地產貸款整體撥備比率達6%，比對公撥貸比多一倍；涉房非信貸中的風險項目已計提預計負債，以備未來風險的發生。

胡罡在業績發布會上表示，其現有房地產客戶對公信貸99%以上有抵押，貨值比貸款的覆蓋比為2：1，信用貸款比例不到1%，客戶主要是行業龍頭企業。他指出，從區域分布來看，該行現有房地產貸款一、二線合計比例逾九成，其中一線城市佔逾五成。

他表示，短期來看，房地產風險還是在逐步釋放過程中，最終的風險防控主要視乎一手房、二手房銷售情況，市場預期的變化對房地產行業具有重要的指標意義。中長期看，對房地產業仍有信心，特別是經過這一次調整分化後能夠留下來的企業，在過程中能夠盡快改善資產負債水平、提高自身管理能力的企業未來仍有競爭力。

中信銀行昨日公布去年業績，全年多賺13.6%。截至去年底，該行房地產業貸款餘額2848.01億元人民幣，佔比12.19%，較上一年底下降1.06個百分點；房地產業不良率3.63%，較2020年末提高0.28個百分點。胡罡指出，資產質量方面不良率有所上升，主要是去年幾個房地產大幅風險分類下降所造成的影響。

中信銀行現報3.83元，升3.51%。

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