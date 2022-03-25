恒指今早低開210點，早段曾收窄至跌1點，午後跌幅擴大至跌656點高低波幅655點。

恒指收市跌541點或2.47%，報21404點，成交金額1475億元，較上日減少1.59%，是3月22日1403.16億元成交後最少；國指跌244點或3.24%，報7283點。恒生科技指數收報4379點，跌4.98%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。建行（0939）、匯控（0005）、工行（1398）貢獻恒指較多。

藍籌20隻升，44隻下跌，2隻無升跌。瑞聲（2018）升3.29%，收報18.22元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌9.18%，收報4.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報18.22元，升3.29%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報39.8元，跌11.06%。

恒指下試20天線(21282.5點)，科指下試10天線(4335.96點)，跌穿20天線(4516.61點)。

北水南下合計淨流出32.49億元，較上日增加298.51%，連續第2日流出，累計流出40.65億元，對上一次連續2日淨流出是2022年2月18日。南水北上合計淨流出31.17億元人民幣，較上日增加2345.17%，連續第5日流出，累計流出127.79億元。

三大指數即日表現

恒指曾跌最多2.99%，是3月15日後最大跌幅，低見21289.26點，是3月22日21266.9點後最低。今日收市報21404.88點，是3月21日後收市新低，當日報21221.34點。連跌2日，累計跌749.2點，對上一次連跌2日是3月21日，同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月15日。

科指曾跌最多5.97%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為8.34%。今低見4333.99點，是3月18日4300.88點後最低。今日收市報4379.33點，是3月16日後收市新低，當日報4243.39點。連跌2日，累計跌369.79點，對上一次連跌2日是3月21日，及連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是3月4日。

國指曾跌最多3.82%，是3月15日後最大跌幅，當日跌幅為7.69%。今低見7240.49點，是3月21日7196.16點後最低。今日收市報7283.92點，是3月21日後收市新低，當日報7244.48點。連跌2日，累計跌351.21點，對上一次連跌2日是3月21日，同時亦連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是3月15日。

一周表現

恒指本周累跌0.04%或7點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為6.17%；本周表現最佳的是新奧（2688），累升21.27%，其次為藥明生物（2269）及申洲國際（2313），分別升18.77%及10.67%。而表現最差的是煤氣（0003），累跌15.04%，其次為碧桂園服務（6098）及美團（3690），分別跌12.08%及11.94%。

國指本周累跌1.12%或82點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為8.15%；本周表現最佳的是新奧能源（2688），累升21.27%，其次為申洲國際（2313）及阿里巴巴（9988），分別升10.67%及9.2%。而表現最差的是融創中國（1918），累跌19.62%，其次為京東物流（2618）及京東健康（6618），分別跌17.33%及12.24%。

科指本周累跌2.35%或105點，跌幅是3月11日後最大，當時收市跌幅為10.36%；本周表現最佳的是嗶哩嗶哩（9626），累升14.99%，其次為阿里巴巴（9988）及小米（1810），分別升9.2%及6.66%。而表現最差的是京東健康（6618），累跌12.24%，其次為美團（3690）及舜宇（2382），分別跌11.94%及10.75%。

午後消息股表現

中海油服（2883）：料開發海外市場及轉型未來1、2年有突破。收報8.28元，升0.85%。

試探制裁反應，兩船氧化鋁由中國駛往西伯利亞。俄鋁（0486）收報4.42元，跌5.96%。

中人壽（2628）：現價未反映公司價值。收報11.98元，跌2.28%。

中糧包裝（0906）斥6億人幣建兩片罐工廠。收報4.19元，跌1.18%。

龍湖（0960）去年核心純利增2成，末期息派1.23元增6.7%。收報38.9元，升0.78%。

匯控（0005）反駁凍結香港反對派人士賬戶指控，為遵守法律。收報52.8元，升0.19%。

正榮服務（6958）去年純利升17%，不派末期息。收報0.94元，跌13.76%。

信達（1801）伙禮來開發的新藥遭FDA拒絕上市申請。收報27.6元，跌12.93%。

今早及隔晚消息股表現

葉氏化工（0408）全年多賺34%，末期息18仙，銷售額、純利齊新高。收報3.92元，跌5.54%。

蔚來汽車（9866）第四季業績遜預期，虧損擴大至21億。收報162元，跌7.11%。

多間公司公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報135元，跌8.16%。交行（3328）收報5.45元，升2.06%。神華（1088）收報22.3元，跌1.33%。康希諾生物（6185）收報143.1元，跌7.5%。海螺（0914）收報38.05元，跌0.52%。東瀛遊（6882）收報0.46元，跌2.13%。東方海外（0316）收報219元，跌5.68%。商湯（0020）等收報6.3元，跌1.72%。

京東物流（2618）折讓9.96%，按每股20.71元配售。收報19.84元，跌13.74%。京東（9618）收報228.8元，跌5.3%。

雲音樂（9899）去年虧損收窄至20億元人幣。收報74.5元，跌3.81%。

阿里旗下亞博科技（8279）完成收購澳門通。收報0.32元，升23.08%。

亞太區不動產管理公司ESR（1821）擬第二季探討派息，持續評估到港以外上市可行性。收報24.55元，升0.41%。

香格里拉（0069）全年虧損收窄至2.91億美元，港酒店業務收入增逾六成收報6.21元，跌0.48%。

L'OCCITANE（0973）4326萬元購GrownAlchemist 49%股權。收報24.8元，跌1.39%。

SOHO中國（0410）去年轉虧，蝕1.3億人幣，不派息。收報1.48元，跌5.73%。

新世界（0017）推捐贈平台愛互送，大家樂（0341）捐5萬張10元餐飲現金券。新世界收報32.45元，升0.93%。大家樂（0341）收報12.42元，跌0.48%。

中人壽（2628）全年多賺1.3%，息0.65元，全遜預期，新業務價值跌23%，退保率升。收報11.98元，跌2.28%。

旭輝（0884）：行業走過最黑暗時光，擬將淨負債率降至30%。收報4.1元，跌0.73%。

華潤啤酒（0291）：視乎原材料價格走勢，不排除個別地區加價。收報46.75元，跌2.5%。

破頂股表現

破頂股包括，綠城中國（3900）創52周高，見14.2元，收報13.78元，跌0.29%；禪遊科技（2660）創52周高，見1.79元，收報1.62元，跌4.14%；中國黃金國際（2099）創52周高，見30.55元，收報29.95元，升3.28%；長建（1038）創52周高，見53.2元，收報53.1元，升0.19%；雅士利國際（1230）創52周高，見0.99元，收報0.98元，無升跌；中國心連心化肥（1866）創52周高，見7.9元，收報7.58元，跌2.82%；綠科科技（0195）創52周高，見0.17元，收報0.169元，升6.29%；中信國際電訊（1883）創52周高，見2.93元，收報2.89元，跌0.69%；利亞零售（0831）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升6.67%。

破底股方面

破底股包括，中泛控股（0715）創上市新低，見0.044元，收報0.046元，跌8%；味丹國際（2317）見52周低0.6元，收報0.63元，跌4.55%；海通國際（0665）見52周低1.46元，收報1.49元，跌2.61%；濟豐包裝（1820）見52周低5元，收報6.11元，無升跌；東銀國際（0668）見52周低0.165元，收報0.165元，無升跌；保集健康（1246）見52周低0.15元，收報0.15元，無升跌；合富輝煌（0733）見52周低1.14元，收報1.14元，跌10.24%；國浩（0053）見52周低82元，收報82元，跌1.2%；海螺創業（0586）見52周低21.4元，收報21.7元，跌0.23%。

異動股

上升異動股，包括，亞博科技（8279）收報0.32元，升23.08%；東瑞製葯（2348）收報1.47元，升14.84%；大發地產（6111）收報3.7元，升13.85%；中港照相（1123）收報0.124元，升12.73%；博雅互動（0434）收報0.475元，升11.76%；冠軍科技集團（0092）收報0.094元，升10.59%；五礦資源（1208）收報3.28元，升9.7%；揚科集團（1460）收報0.265元，升8.61%；美瑞健康國際（2327）收報0.395元，升8.22%；寰亞傳媒（8075）收報0.81元，升8%；瑞安房地產（0272）收報1.17元，升7.34%。

下跌異動股，包括，WAC（8619）收報0.081元，跌22.86%；明發（0846）收報0.27元，跌20.59%；天立教育（1773）收報0.87元，跌15.53%；正榮服務（6958）收報0.94元，跌13.76%；京東物流（2618）收報19.84元，跌13.74%；時代天使（6699）收報129.8元，跌13.64%；信達生物（1801）收報27.6元，跌12.93%；萬華媒體（0426）收報0.165元，跌12.7%；中國置業（0736）平上市低位0.28元，收報0.315元，跌12.5%。

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