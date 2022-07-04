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恒指收市跌29點 3日累跌588點 守10天線 成交減13% 北水流入少83%

滯脹憂慮，外圍表現分化，美期續跌逾0.5%，而歐股、A股、亞股則向上，港股亦跌幅收窄。恒指曾跌401點，低見21458.63點，是6月24日21408.66點後最低，收市跌幅窄，3日累跌588.62點。

恒指今早低開169點，低位跌401點，午後曾倒升26點，高低波幅428點。

恒指收市跌29點或0.13%，報21830點，成交金額1314億元，較上日減少13.22%，是6月23日1205.61億元成交後最少；國指跌19點或0.25%，報7647點。恒生科技指數收報4884點，升0.28%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、工行（1398）拖累大市。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）貢獻恒指較多。

藍籌29隻升，40隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升8.01%，收報77.55元，是升幅最大的藍籌，工行（1398）跌6.87%，收報4.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，14隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報214.2元，升6.57%；跌幅最大的是商湯（0020）創上市新低，見2.5元，收報2.54元，跌18.85%。

恒指10天線(21706.03點)升穿100天線(21628.6點)，收市時10天、20天線(21564.99點)、100天線失而復得。科指10天線(4833.88點)失而復得。

北水南下合計淨流入12.1億元，較上日減少83.91%，連續第17日流入，累計流入501.68億元，對上一次連續17日淨流入是2月7日。南水北上合計淨流入45.01億元人民幣，終止單日流出。

午後消息股表現

優品360（2360）向長者捐贈1200個福袋慶回歸。收報1.75元，跌1.69%。

寶龍（1238）對兩筆共5億境外美元債進行交換要約。見52周低1.25元，收報1.3元，跌0.76%。

傳港交所（1238）（0388）研分類設上市要求，引未盈利科企來港掛牌。收報374元，跌3.11%。

商湯（0020）曾挫逾20%再創新低，機構投資者續看好。創上市新低，見2.5元，收報2.54元，跌18.85%。

完美醫療（1830）：獲行政總裁增持。收報3.94元，跌6.64%。

金融時報：KKR財團收購UK POWER NETWORKS計劃失敗。長建（1038）收報48.75元，升1.35%。

今早及隔晚消息股表現

壹賬通金融科技（6638）上市，ADR上日收市價相當於4.81元。收報5.4元，高近12.2%。

美圖（1357）「炒幣」損手，發盈警料上半年虧損擴大。收報0.93元，跌10.58%。

碧桂園（2007）6月錄345.2億人幣合約銷售，按年跌35%。收報4.69元，跌3.5%。

比亞迪（1211）上月汽車銷量升1.6倍。收報315.8元，升0.57%。

贛鋒鋰業（1772）涉某A股公司內幕交易，遭證監立案調查。收報83.5元，跌3.3%。

小鵬（9868）6月交付量按年升1.33倍。收報121.5元，跌3.88%。

蔚來（9866）6月份交付量按年上升60.3%。收報168.8元，跌1.86%。

理想（2015）6月份交付量按年上升68.9%。收報154.8元，升1.24%。

習近平視察科學園，關注商湯（0020）晶片及人工智能書籍技術。創上市新低，見2.5元，收報2.54元，跌18.85%。

國泰（0293）旗下香港直飛武漢客運航線恢復營運。收報8.58元，跌0.12%。

澳門6月博彩收入按年跌62%。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報5.57元，跌3.97%；美高梅中國（2282）收報4.28元，跌3.82%；澳博（0880）收報3.39元，跌4.78%；永利澳門（1128）收報5.17元，跌3%；銀河娛樂（0027）收報46.55元，跌0.53%；金沙中國（1928）收報18.14元，跌3.1%。

騰訊（0700）再斥3億元回購84萬股。中國科企爆裁員潮，據報騰訊、字節跳動等公司數千員工恐被炒。收報347元，跌2.09%。

雷軍：小米（1810）未來5年研發投入料逾1000億人幣。收報13.84元，升1.47%。

時富金融（0510）獲大股東時富投資（1049）每股0.42元提購，擬增持至逾五成股權。收報0.365元，升8.96%。時富投資（1049）收報1.24元，跌0.8%。

雅居樂（3383）擬向首創出售重慶項目，涉資7.6億人幣。收報3.05元，跌2.87%。

快餐帝國（1843）純利大增1.7倍，不派末期息。收報0.31元，升6.9%。

信和（0083）委任田兆源為公司執董。收報11.54元，跌0.35%。

百富環球（0327）料中期純利按年升最少30%。收報6.99元，升14.4%。

莎莎國際（0178）：冀疫情放緩下半年收支平衡，續關虧損店舖。莎莎全年虧損收窄，蝕3.44億，不派息，年內港澳區店鋪減15間。收報1.38元，跌4.17%。

完美醫療（1830）純利增加7.2%，末期息派7.1仙。收報3.94元，跌6.64%。

港交所（0388）任命陳建和為集團庫務主管。收報374元，跌3.11%。

融創被剔出國指，納入嗶哩嗶哩（9626）。收報214.2元，升6.57%。

大快活（0052）料今年港開6至8間店，加價幅度維持2%內。收報14.16元，跌0.14%。

破頂股表現

破頂股包括，世紀睿科（1450）創上市新高，見4.6元，收報3.85元，跌10.47%；綠城中國（3900）創52周高，見17.2元，收報16.96元，升4.31%；越秀地產（0123）創52周高，見10.2元，收報10元，跌0.6%；中糧家佳康（1610）創52周高，見4.11元，收報4.04元，升6.32%；莊士機構（0367）創52周高，見1.04元，收報1.04元，升1.96%；GBA集團（0261）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.55元，收報1.58元，跌1.86%；富力（2777）低見1.9元，收報1.91元，跌7.73%；三巽控股（6611）低見0.57元，收報0.67元，跌1.47%；中駿集團（1966）低見0.98元，收報1.02元，跌5.56%；融信中國（3301）低見1.61元，收報1.63元，跌16.41%；中梁（2772）低見1.22元，收報1.26元，跌4.55%；商湯（0020）低見2.5元，收報2.54元，跌18.85%；利寶閣（1869）低見0.175元，收報0.175元，跌15.46%；利福（1212）低見3元，收報3.07元，跌3.46%；寶寶樹集團（1761）低見0.455元，收報0.485元，跌2.02%。

27隻股份創52周低，其中十隻包括，新世界發展（0017）低見27.3元，收報27.7元，跌1.6%；富豪產業（1881）低見1.27元，收報1.28元，跌0.78%；太睿國際控股（1010）低見0.65元，收報0.67元，升3.08%；ASM太平洋（0522）低見64.15元，收報65.2元，跌2.18%；中國通信服務（0552）低見3.22元，收報3.27元，跌5.22%；靈寶黃金（3330）低見0.88元，收報0.88元，跌1.12%；海豐國際（1308）低見21.65元，收報22.95元，升3.38%；中電（0002）低見64.8元，收報65.4元，升0.46%；火幣科技（1611）低見3.65元，收報3.65元，跌5.19%；亞洲水泥（0743）低見4.21元，收報4.28元，跌0.47%。

異動股

上升異動股，包括，和黃醫藥（0013）收報23.85元，升23.32%；微創醫療機器人（2252）收報37元，升18.97%；中國環保科技（0646）收報0.435元，升16%；榮昌生物（9995）收報50.7元，升15.36%；再鼎醫藥（9688）收報30.75元，升14.95%；康方生物（9926）收報26.45元，升14.75%；百富環球（0327）收報6.99元，升14.4%；摩比發展（0947）收報0.315元，升12.5%；佳寧娜（0126）收報0.64元，升12.28%；陸慶（8052）收報0.109元，升11.22%；百濟神州（6160）收報108.7元，升10.36%。

下跌異動股，包括，賞之味（8096）創上市新低，見0.039元，收報0.039元，跌20.41%；商湯（0020）創上市新低，見2.5元，收報2.54元，跌18.85%；瑞爾集團（6639）收報10.6元，跌18.34%；正商實業（0185）收報2.54元，跌18.06%；融信中國（3301）創上市新低，見1.61元，收報1.63元，跌16.41%；利寶閣（1869）創上市新低，見0.175元，收報0.175元，跌15.46%；伊泰（3948）收報10.04元，跌12.54%；融創服務（1516）收報4.18元，跌12.37%；德祥地產（0199）收報1.05元，跌11.76%；美圖公司（1357）收報0.93元，跌10.58%。

 

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