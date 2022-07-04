合景泰富（1813）公布，2022年6月份合約銷售額46.81億元人民幣（下同），較2021年6月份103.04億元，按年減少54.6%﹔較2022年5月份41.21億元，按月升13.6%。
集團2022年首六個月合約銷售額為262.28億元，較2021年首六個月的561.76億元，按年跌53.3%。
景瑞控股（1862）方面，集團2022年6月份合約銷售額6.8億元，較2021年6月份34.39億元，按年減少80.2%﹔較2022年5月份6.93億元，按月跌1.9%。
景瑞2022年首六個月合約銷售額為38.29億元，較2021年首六個月的187.35億元，按年跌79.6%。
大發地產（6111）2022年6月份合約銷售額5億元，較2021年6月份50億元，按年減少90%﹔較2022年5月份3億元，按月升66.7%。
大發2022年首六個月合約銷售額為37.1億元，較2021年首六個月的258.09億元，按年跌85.6。
今日內房走弱，合景泰富跌5.6%，收報2.36元，景瑞繼續停牌中，大發地產跌5.75%，收報0.41元。
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