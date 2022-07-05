旗下品牌包括 Regus 、 Spaces 及 Signature 的全球最大靈活辦公空間供應商 IWG公布 ， 將與 合資企業夥伴希慎（0014）在未來積極擴展大灣區靈活辦公網絡，為區內外企業提供靈活的工作解決方案，同時為香港公司進軍大灣區提供支援。

IWG最近委托進行一項針對大灣區上班族的調查顯示， 76% 的受訪者更願意應徵提供靈活或混合工作的職位，甚至有 超過半數 的求職者更傾向於長期靈活工作多於加薪一成，反映混合工作所帶來的眾多好處令上班族更加 偏好此模式。

IWG 香港及大灣區區域經理 Paul MacAndrew 表示，混合工作模式正更被廣為採納，同時公司將迎來大灣區造就的龐大機遇， 期望區內企業可以運用旗下的工作空間網絡，為 該地區帶來更多混合工作機會 。

IWG 與希慎於 2021 年 成立了擁有 IWG 旗下在香港和大灣區所有品牌獨家經營權的合資企業，目前共有 34 個據點，包括利園三期 Spaces 中心及希慎廣場 Signature 中心。

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