旗下品牌包括Regus、Spaces及Signature的全球最大靈活辦公空間供應商IWG公布，將與合資企業夥伴希慎（0014）在未來積極擴展大灣區靈活辦公網絡，為區內外企業提供靈活的工作解決方案，同時為香港公司進軍大灣區提供支援。
IWG最近委托進行一項針對大灣區上班族的調查顯示，76%的受訪者更願意應徵提供靈活或混合工作的職位，甚至有超過半數的求職者更傾向於長期靈活工作多於加薪一成，反映混合工作所帶來的眾多好處令上班族更加偏好此模式。
IWG香港及大灣區區域經理Paul MacAndrew表示，混合工作模式正更被廣為採納，同時公司將迎來大灣區造就的龐大機遇，期望區內企業可以運用旗下的工作空間網絡，為該地區帶來更多混合工作機會。
IWG 與希慎於2021年成立了擁有IWG旗下在香港和大灣區所有品牌獨家經營權的合資企業，目前共有34個據點，包括利園三期Spaces中心及希慎廣場Signature中心。
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