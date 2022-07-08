另外，集團表示隨著一線及新一線城市疫情逐步得到控制，加上逐漸進入夏季，集團門店表現從5月中下旬開始顯著回暖，而6月同店訂單量達到去年同期水平。

公司又指，第2季淨新增50間奈雪的茶茶飲店，關停15間奈雪的茶茶飲店，並將19間奈雪的茶標準茶飲店開始轉為奈雪PRO茶飲店。截至今年6月底，集團共經營904間奈雪的茶茶飲店。

奈雪的茶今日收報6.3元，跌0.8%。

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