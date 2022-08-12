根據佛山港龍與佛山興業訂立的信貸融資協議（「融資協議」），佛山興業同意就佛山港龍位於廣東省佛山市順德區的房地產項目提供最高8億元的信貸融資，融資期限為3年，年利率以中國全國銀行間同業拆借中心的一年期貸款市場報價利率加1.3%計算，目前融資的適用年利率為5%。

港龍中國認為，訂立融資協議對集團有利，因為融資協議為佛山港龍的房地產項目提供額外融資來源並強化其現金流。

此外，另一內房富力（2777）公布，2022年7月份的總銷售收入約19億元，較2021年7月份的82.6億元，按年跌77%﹔富力2022年首七個月總銷售收入約284億元，較2021年首七個月的733.4億元，按年跌61.3%。

世茂集團（0813）公布，2022年7月份的總銷售收入約68.2億元，較2021年7月份的220.8億元，按年跌69.1%﹔世茂2022年首七個月總銷售收入約505.9億元，較2021年首七個月的1748.8億元，按年跌71.1%。

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