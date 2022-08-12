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太興料上半年盈轉虧 蝕4500萬至5500萬元

太興（6811）發盈警，預期截至6月底上半年盈轉虧，錄得介乎4500萬至5500萬元虧損，去年同期則錄得純利3300萬元。

集團表示，虧損主要由於期內本港爆發第五波疫情，政府實施堂食限制及推行更嚴格的社交距離政策，對本集團的營運及業務帶來負面影響，加上部份餐廳因應疫情需暫時停業，以及疲弱的市場消費氣氛，均導致集團的收益及溢利下降；此外， 由於內地於期內疫情肆虐，部份地區如深圳、廣州、上海及北京等地實施封城、閉環式管理及堂食限制，亦對集團於當地的餐廳運作及表現造成不利影響；而集團亦於期內就物業、廠房及設備以及使用權資產減值計作出撥備。  

集團強調，期內不時調整其業務策略，並實施多項成本控制措施，包括但不限於在選擇新店位置時更謹慎、與業主及供應商就最優惠的合約條款磋商、合理控制食物成本及優化組織架構。

太興（6811）今日收報1.08，無升跌。

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