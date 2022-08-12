上半年經調整物業LBITDA為1.2億美元，去年同期經調整物業EBITDA為2.34億美元。

期內，淨收益9.15億美元，按年下跌43.52%。娛樂場淨收益5.68億美元，按年減少51.9%，所有物業的娛樂場淨收益均減少，主要由於訪客量減少，其中，澳門威尼斯人娛樂場淨收益跌56.7%至2.48億美元；澳門倫敦人跌46%至1.21億美元；澳門百利宮跌50.8%至9300萬美元；澳門金沙跌54.4%至3100萬美元。

集團表示，關於澳門娛樂場幸運博彩經營的六個批給的公開競投，集團正準備標書並仍然認為，將於目前的轉批給屆滿時成功取得新的博彩經營批給；然而，澳門政府有可能進一步更改或詮釋相關博彩法而可能對其造成負面影響。

金沙中國今日收報17.8港元，跌0.45%。

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