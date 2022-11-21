京東健康（6618）公布，2022年第三季扭虧為盈，錄經營盈利7722.5萬元，2021年第三季經營虧損為5.56億元﹔非國際財務報告準則經營盈利則錄6.55億元，按年升86.6%。2022年第三季收入按年升42.1%至105.2億元。
集團指，2022年8月，工業和信息化部、國家衛生健康委員會、國家醫療保障局、國家藥品監督管理局聯合印發《關於加強短缺藥品和國家組織藥品集中採購中選藥品生產儲備監測工作的通知》。其中，京東健康入選本次重點短缺藥品儲備企業名單，將充分發揮短缺藥品監測前哨點和短缺藥品社會保供的雙重價值。
第三季度，京東健康與國內外多家領先的醫療健康企業合作，以加快實物+服務連接及模式創新。京東健康與歐姆龍健康醫療達成戰略合作，雙方宣佈將在服務模式創新及數智化營銷等多領域展開深入和合作，有效帶動用戶進行主動的健康管理。京東健康又與魚躍醫療將在C2M產品定制的基礎上，共同探索從家庭監測到院內護理的健康管理解決方案；並將在未來進一步打通「醫療器械+服務」多點聯接，實現優勢資源互補，為更多消費者帶來專業、便捷、高效的醫療健康服務。
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