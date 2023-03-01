匯豐（0005）宣布與Visa合作於香港率先推出Visa Instalments，為客戶購物時提供嶄新的付款方式。匯豐Visa信用卡客戶在指定網購平台結賬時，可點選「Visa Instalments」，免利息及手續費攤分消費金額，無需額外信用檢查或貸款批核。首階段將與多個商戶合作，包括太古資源（Swire Resources）旗下特選商戶網購平台Catalog、馬拉松等均可使用Visa Instalments 結賬，今年稍後時間將陸續引入更多商戶。
匯豐香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，近年客戶網購消費模式漸趨成熟，對分期付款需求亦有所上升，當中千禧客群更佔整體用家約三成。為回應客戶需求，匯豐與Visa合作成為香港首間推出Visa Instalments的銀行，進一步擴展現時超過4,500個消費熱點的商戶分期網絡，客戶可即時購得心頭好及保持財務靈活性。
Visa香港及澳門業務發展總經理梁普寧表示，在Visa Instalments 支持下，匯豐Visa信用卡持卡人進行交易時，可隨心隨意選擇分期還款方式，享受無縫支付體驗。商戶亦可藉方案為顧客消費支付提供更大彈性。
為慶祝Visa Instalments在港推出，即日起至2023年8月31日，匯豐Visa信用卡客戶於參與商戶使用Visa Instalments 作信用卡免息分期付款可享高達額外$200「獎賞錢」及50元電子禮券。
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