現時在東方海外持股71.07%的中遠海控（1919），在東方海外是次派息中，將獲派息120.81億元。東方海外指，在充滿挑戰的2021年，集團的核心貨櫃運輸及物流業務取得史上最高收益、載貨量以及溢利。需求水平持續超越預期，體現在各航綫上，以亞洲至北美的航線尤為突出。期內公司通過共享集裝箱或選擇從中遠海運集運船舶上取得額外艙位的方式，獲得額外運力。

該集團已於去年9月，訂購了10艘運力達1.6萬個標準箱的船舶，總成本15.76億美元，將於2024年第四季度至2025年第四季度期間交付，這是在已經在建並將於2023年至2024年期間交付的12艘運力達23000個標準箱的船舶之外新增的。另集團持有「華爾街廣場」，按獨立市場估值為2.85億美元，升值500萬美元。集團手頭現金高達71.97億元，按年大增1.34倍。

東方海外展望，貨櫃運輸市場前景與2021年所見高度雷同。全球港口持續擁堵和中斷，令可供艙位備受壓力，繼而對他們的服務產生大量需求，短期內依然樂觀。當前形勢在 2022年上半年似乎難以大幅改觀，但他們將繼續密切關注關鍵領先指標及客戶的預測和期望。在2022年上半年以後，預測更顯困難。

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