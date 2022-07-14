特斯拉隨即執行裁員計劃，包括解散了美國加州一個擁有200多人的輔助駕駛團隊，被裁員工中更包括特斯拉人工智能總監Andrej Karpathy及新加坡區域經理Christopher Bousigues等管理人員。

特斯拉亦取消了原定本月在中國的舉行的3場線上招聘活動，但據內媒報道，特斯拉在內地的招聘工作仍在繼續進行，主要集中在生產、終端銷售、售後服務等相關職位。

特斯拉內地官網招聘頁面中顯示，社會招聘職位空缺達742個，而校園招聘職位空缺則為116個，社會招聘中與生產直接相關的職位佔37.33%。

有分析認為，特斯拉在中國縮減招聘規模的可能性較小，主要因為特斯拉在中國的產量和銷量都在快速上升。另外，特斯拉在德國柏林及美國德州的工廠產能受限於電池短缺等問題，未來仍需依賴位於上海的超級工廠。

根據乘聯會的數據，特斯拉在內地的銷量在疫情後迅速回暖，其中6月內地市場銷量達78906輛，按年增長138%。

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