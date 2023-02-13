單計去年12月底止的第三季，集團收入按年下跌2.8%至1427.1萬元，純利亦按年下跌65.6%至7.21萬元。

集團表示，隨著政府取消隔離措施和旅行限制，香港入境旅遊人數正在增加，許多大型活動和貿易展覽正在恢復。雖然利率波動和地緣政治事件等宏觀經濟不明朗因素持續，但全球市場似乎逐漸恢復正常，集團對香港零售及旅遊業將穩步復蘇持樂觀態度。此外，疫情亦令消費習慣轉向電商，集團希望透過社交媒體活動及電商平台進一步爭取線上銷售。

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