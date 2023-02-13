moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

英記茶莊首三財季淨虧損按年擴大至294萬

英記茶莊（8241）公布截至去年12月底止首三季業績，淨虧損為294萬元，按年擴大9.1%，每股淨虧損0.81港仙。期內收入按年下跌1.4%至2872萬元，毛利約2200萬元，按年亦減少3.5%，毛利率為76.5%。集團表示，淨虧損主要受疫情影響，削弱零售行業。

單計去年12月底止的第三季，集團收入按年下跌2.8%至1427.1萬元，純利亦按年下跌65.6%至7.21萬元。

集團表示，隨著政府取消隔離措施和旅行限制，香港入境旅遊人數正在增加，許多大型活動和貿易展覽正在恢復。雖然利率波動和地緣政治事件等宏觀經濟不明朗因素持續，但全球市場似乎逐漸恢復正常，集團對香港零售及旅遊業將穩步復蘇持樂觀態度。此外，疫情亦令消費習慣轉向電商，集團希望透過社交媒體活動及電商平台進一步爭取線上銷售。

其他報道

藥明生物盈喜 料去年多賺約三成

邱詠筠：香港可在中東服務式公寓及酒店服務領域謀合作

國泰加入「香港國際機場物流園」先導計劃  為業內首間

理文造紙發盈警 料年度盈利按年跌6成

蟲草大王入主 易還財務首三季蝕3443.9萬元

盈健醫療發盈喜 料中期純利按年增1.77倍

全日沽空金額195億元 比率升至月內次高 盈富沽空增97%

政府下月就處置股權權益的本地收益稅務安排展開業界諮詢

中電旗下公司向華懋如心廣場供零碳供冷 料較現系統減逾五成用電

ACCA調查：逾四成受訪會計師料1年內升職或跳槽

戶戶送斥資100萬與VTC合作推外送專員技能提升課程

耀才：暫停戶口不會對業務構成影響 上月純利9700萬 按月多賺35%

GU香港首推網購服務 網絡旗艦店下月6日開幕

半島：每租一晚客房將捐10歐元援助土耳其地震災民

內地重新開放 蘋果輝瑞平治等跨國企業CEO擬訪華

「雨後」料下周批預售 月內開放示範單位

恒指收市跌26點 見1個月低 成交、北水流入減少 領展跌12%

匯豐伙紅十字會推出流動健康教育站

中證監新規月底生效 或禁跨境網上開戶 有內地客遭耀才限平倉 待法規釐清

調查：逾七成券商去年生意錄虧損

中證監新規月底生效 李惟宏：暫未有嚴重影響 將與業界積極溝通

國泰取消2、3月部分返往香港及日本航班