英記茶莊（8241）公布截至去年12月底止首三季業績，淨虧損為294萬元，按年擴大9.1%，每股淨虧損0.81港仙。期內收入按年下跌1.4%至2872萬元，毛利約2200萬元，按年亦減少3.5%，毛利率為76.5%。集團表示，淨虧損主要受疫情影響，削弱零售行業。
單計去年12月底止的第三季，集團收入按年下跌2.8%至1427.1萬元，純利亦按年下跌65.6%至7.21萬元。
集團表示，隨著政府取消隔離措施和旅行限制，香港入境旅遊人數正在增加，許多大型活動和貿易展覽正在恢復。雖然利率波動和地緣政治事件等宏觀經濟不明朗因素持續，但全球市場似乎逐漸恢復正常，集團對香港零售及旅遊業將穩步復蘇持樂觀態度。此外，疫情亦令消費習慣轉向電商，集團希望透過社交媒體活動及電商平台進一步爭取線上銷售。
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