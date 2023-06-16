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【羅仕揚專欄】假如你是油王……

球王美斯拒絕沙特阿拉伯球隊的巨額油元合約，不代表銀元攻勢在星級足球戰將心中缺乏吸引力。強如應屆足球先生賓斯馬，被譽為覆蓋地面三成範圍的防中簡迪，還有更多更多，據說都即將進駐沙特聯賽，與半年前落戶沙特的C朗，相聚於阿拉伯半島，再次在綠茵場上一較高下。

這個夏天的足球轉會消息，有點像N年前中超球隊「盲搶人」的盛世。那幾年，內房巨擘財大氣粗，為了響應習大大的足球夢，高薪從歐洲、南美等地掘來多位頂級球星。當打之年的球星，除了為錢，也為名譽，最終願意轉投中超的，大部分都是已處於職業生涯尾段的過氣球星。杜奧巴、安歷卡、拿維斯、基拿甸奴等，先後在幾年間轉戰神州，中超聲勢亦一時無兩。然而內房債務危機爆發，多間房企瞬間崩潰，缺少了大水喉支持，那幾支曾經稱霸亞冠的班霸，最終都落得散班收場。

相對來說，油元理應比內房資金更具持續性吧。沙特油王「疊水」，不是今天才出現的事，然而直至年多前，沙特油元似乎才對足球事業產生真正的興趣。如果追溯阿拉伯國家進軍歐洲足球界的歷史，阿聯酋的阿布扎比王室早在2008年，已經收購英超曼城；3年後的2011年，又有卡塔爾投資局入主法甲巴黎聖日耳門。沙特一直到2021年，才將體育事業的版圖延伸至英超紐卡素身上。以波論波，沙特在亞洲足球中肯定算是強國，早在94世界盃已經是十六強份子，然而去年卻竟由「老弟」卡塔爾，成為首個舉辦世界盃的阿拉伯國家！「老哥」面子掛不住，自然願意投放更多銀彈，意圖在足球事業上與毗鄰爭一日之長短。

執筆之際，傳出英超傳統勁旅曼聯，即將完成被卡塔爾財團收購的消息，據報作價50億鎊，折合約63億美元，另加10億鎊資金作提升主場及設施之用，全面收購曼聯所有股權。雖然消息至今仍未獲官方證實，但在美國上市的曼聯已水漲船高。曼聯現任班主格拉沙家族當年「空手入白刃」，以財技收購曼聯，雖然每年也不是沒有投放巨額資金作收購球員之用，但財技令球隊背負巨額債務多年，曼聯球迷痛恨已久。油王入主若夢成真，鐵粉自然憧憬可望有更多本錢，拉近與同樣由油王控制、剛奪得「三冠王」的同市宿敵曼城的距離。

油元在財資市場東征西討，突發奇想，假如你是油王，曼聯真的是一項值得做的收購嗎？如果成本相若，究竟是買一支舉世聞名的球隊，抑或買一間可幫助油元拓展影響力的投資銀行？或者用現實點的例子，假如你是油王，你會買曼聯，抑或買瑞信？我知這個是偽命題，現在買曼聯的是卡塔爾，曾經持有一成瑞信股權的是沙特阿拉伯，根本連收購主體都不同；而且瑞信被瑞銀收購已經塵埃落定，就算大虧損的股東沙特國營銀行想出手加碼，無論是法規所限抑或時機，都已經是太遲，以上討論亦只是純粹吹水。然而認真討論一下，對油元來說，甚麼類型、甚麼形式的收購，才對阿拉伯產油國最有利？

如果要很有先見之明地下一盤很大的棋，如何保住產油國的影響力，應該是酋長及皇室們最看重的事。要知道地底石油總有一天會挖盡，雖然可能是三五七代之後，但如果要站穩陣腳，將產油所得的資金轉化成其他資產，以確保後代無憂，肯定是一個長達幾十年的計劃。銀行是百業之母，雖然不是說產油國沒有具影響力的銀行，但卻真的沒有持有任何一間跨國性的金融機構。美資、英資、歐資、澳資、日資，以及中資，都能夠輕易列舉出最少一間具規模的跨國銀行，當中不單是有零售及商業銀行，還有投資銀行，但阿拉伯國家呢？恕筆者知識未夠淵博，又真的想不出有這樣的銀行資產。

產油國並非沒有涉獵歐美銀行業，像沙特主權基金，在花旗、美銀都有少量持股，阿布扎比投資局同樣有投資花旗，亦曾計劃收購渣打，這或多或少反映在油王心中，並非沒有入主銀行業的打算。瑞銀幾個月前宣布賤價收購瑞信，作價僅30億瑞郎，折合約33億美元，只是略超卡塔爾收購曼聯投放資金的一半多少少。其實當時瑞信窮途末路，瑞銀初時亦表明不想收購，只是礙於瑞士政府的促成，才最終達成這宗聯婚。

對沙特股東來說，既然最初投資15億美元才換來瑞信不足一成股權，反正已經大虧損，現時33億美元就可「食晒」整間銀行，何不溝貨拉低入市成本，又可無寶不落地控制一間具規模的跨國銀行？最起碼，將來要融資、收購、替油王們旗下公司上市，商品期貨買賣及交割等，也不再需要假他人之手。當然，政府不願意系統性銀行落入產油國之手，又是另一回事。相對起來，法國政府又比瑞士豁達得多，起碼當年中信證券收購CLSA，倒不見到遇到甚麼阻撓。

至於卡塔爾收購曼聯，又或沙特入主紐卡素，在面子上當然很威，若然投資十年，能夠像曼城般成就「三冠王」壯舉，對產油國當然是一種成就。然而除了「好威」外，收購曼聯實在難以說得上是「好正」的交易，最起碼作價一點也不便宜，曼聯美國上市的市值只有36、37億美元，還要是急升後的水平，就以63億美元的作價計算，溢價達七成。雖然曼聯具有極高商業價值，亦有其非凡的盈利能力，但溢價七成怎看也是難以回本的交易。當然，63億美元對油王來說，可能只是散紙。錢銀事小，面子事大，這又是另一層非理性的金錢考量。

網上有句流傳已久的潮語，說「小孩子才做選擇，我全都要」。對於油王來說，想作任何種類的收購，只要是有心得到的，又豈會有不夠銀彈的可能？雖然時間上對不上，或是在平行時空內，沙特真的成功趁銀行業危機，成功「執雞」收購了一間具規模的跨國投資銀行，再替友好兄弟國卡塔爾的財團，就收購英超班霸作財務顧問，豈不是最完美？

羅仕揚

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